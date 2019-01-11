Bu illerde de ittifak yapılacak! Yerel seçim öncesi başkenti hareketlendiren karar

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İYİ Parti CHP'nin elindeki mevcut il belediyeleri olan Çanakkale, Burdur, Giresun, Kırklareli, Edirne, Yalova, Sinop ve Zongundak'ın dışında Kırşehir, Bolu, Erzincan, Artvin, Bilecik ve Bartın'da da CHP'yi destekleyecek.

Böylece İYİ Parti'nin CHP'yi destekleyeceği il belediye sayısı 14 oldu. CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye'de İYİ Parti'yi destekleyecek. Buna göre gelinen son aşamada iki parti arasında sağlanan uzlaşmada toplam 20 ilde işbirliği yapılacak. Edinilen bilgiye göre iki parti arasında işbirliği yapılacak 23 büyükşehire ait ilçelerde de büyük oranda uzlaşı sağlandı.

Ordu için İdris Naim Şahin'in isminin geçmesi tepkilere neden olurken CHP kaynakları, Şahin isminin gündeme hiç gelmediğini savundu.

