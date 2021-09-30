Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi! Sarı alarm verildi…

Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in doğu kıyılarındaki sağanağın kuvvetini artırarak bugün de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de süren sağanağın, etkisini artırması ve bugün sabah saatlerine kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-85 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimleriyle Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanağın da kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARS, ERZURUM VE ARDAHAN’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer bulutlu, öğle saatlerinin ardından Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgârın kuzeyden hafif, bazen de orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan ve Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı öngörülüyor.

MARMARA, KARADENİZ VE EGE'DE FIRTINAMSI RÜZGÂR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgârın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgârın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.



