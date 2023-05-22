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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor! Gök gürültülü sağanak...

22.05.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarına girilmesine sadece günler kala tüm Türkiye'yi yağışlı havalar etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için uyarı yayımladı. Kıyı bölgelerinde özellikle iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar için de açıklama geldi.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor! Gök gürültülü sağanak...

Şemsiyeler, montlar bir kez daha dolaptan çıkacak! Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken yağışlı havalar Türkiye genelinde etkili olacak. İşte son uyarılarla hava durumundan ayrıntılar...

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Dersim çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 KESİMDE KUVVETLİ RÜZGAR

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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BU İLLERE DİKKAT! YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Dersim çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Meteoroloji 12 il için de sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte o iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

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