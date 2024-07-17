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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
17.07.2024 10:19
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Türkiye son günlerde aynı anda iki mevsimi yaşamaya devam ediyor. Bir yandan kavurucu sıcaklar için uyarılar gelirken, diğer taraftan sağanak yağışlara dikkat edilmesi için uyarılar geliyor. Meteoroloji yaptığı son uyarıda o illerde yaşayanlar için ‘sağanak yağışa dikkat’ dedi. 17 Temmuz Çarşamba günü bugün hava nasıl olacak? İşte tüm iller için bugünün hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

BURSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 41°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

Volkanik hareketlilik kokpitten görüntülendiVolkanik hareketlilik kokpitten görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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