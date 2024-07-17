Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BURSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 41°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık