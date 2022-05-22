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  4. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

22.05.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Akdeniz için önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji'den Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış esnasında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksama gibi çeşitli olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur Akdeniz
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