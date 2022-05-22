Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

