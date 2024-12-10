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Bu iltihap iyileşse dahi kalıcı hasar bırakıyor! Uzman isimden aşı tavsiyesi

10.12.2024 11:34
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Zatürre, akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sorun. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için tehlikeli olan zatürre için uzman isimden aşı tavsiyesi geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, aşı olunması tavsiyesinde bulundu.

Bu iltihap iyileşse dahi kalıcı hasar bırakıyor! Uzman isimden aşı tavsiyesi

Şener, mevsimsel gribin arttığı dönemlerde zatürre vakalarında da artış görüldüğünü, hastalığın özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit hastalığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü söyledi.

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Kalp ve karaciğer hastalığı ile böbrek yetmezliği olan özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürreyle çok sık karşılaştıklarını aktaran Şener, "Zatürre bir bakteriyel enfeksiyon aslında ve bir aşısı var. Hayatınız boyunca bir kez olduğunuz zaman ömür boyu neredeyse koruyuculuk sağlayabiliyor. Bu aşıyı olduğunuz zaman zatürre geçirmenizi önlemenin dışında ağır hastalık tablosunu önlüyor. Aşı olduktan hemen sonra koruyuculuğu başlıyor." dedi.

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Prof. Dr. Şener, mevsimsel hava değişiklikleriyle zatürre teşhisi alarak yoğun bakım servislerinde yatan hastaların sayısının arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

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"Zatürre antibiyotik tedavisiyle çok rahat tedavi edilebilir bir hastalık gibi algılansa dahi akılda tutmamız gereken en önemli konulardan biri özellikle 65 yaş üstü hastaneye yatışın en önemli sebeplerindendir. Hastaneye yatışı ve yoğun bakıma yatış riskini azalttığı için özellikle bu dönemde mutlaka zatürre aşısı yapılması gerekiyor."

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Zatürrenin akciğerdeki oluşturduğu iltihabın iyileşse dahi kalıcı bir hasar oluşturabildiğini dile getiren Şener, kronik bronş ya da kalp yetmezliğine çevirebildiğini, hipertansiyon, inme ve kalp krizini tetikleyebildiğini kaydetti.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
zatürre
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