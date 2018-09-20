Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman da Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiği söyledi.

Türkiye'nin mazlumlara sahip çıkan bir geleneği temsil ettiğini dile getiren Helvacı, "Bu dünyanın değişmez bir vicdanıyız. Suriyeli çocukların, çocuklarımız gibi eğitim imkanına kavuşması noktasında çaba sarfediyoruz." dedi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Kırklardağı Anadolu Lisesindeki törende yaptığı konuşmada, Valilik olarak Suriyeli öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti.

AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim projesi kapsamında Diyarbakır'da yaptırılan 6 okulda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, 600 binden fazla Suriyeli çocuğun Türkiye'de okula gittiğini belirterek, "Bu inanılmaz bir başarı." dedi.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bir milyon 100 binini okul çağındaki çocukların oluşturduğunu, bu çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 19 ilde Eğitim Alt Yapısını Güçlendirme ile Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim projeleri kapsamında 220 okul yapımı öngörülüyor. Bu sayede 5 bin 200 derslik ve 160 bine yakın öğrenci kapasitesi oluşturulacak. Türkiye'deki Suriyelilerin okullaşma oranı yüzde 63."

-"Neredeyse Brüksel'in nüfusuna eşit"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals da Türkiye'nin sığınmacı Suriyelilere gösterdiği ev sahipliğini takdir ettiğini söyledi.

Vinals, Türkiye'nin Suriyeliler için büyük fedakarlık yaptığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Türkiye’de kayıtlı sığınmacı 3,5 milyondan fazladır. Bunun yaklaşık bir milyonu okul çağındaki çocuklardan oluşuyor. Bu sayı da neredeyse Brüksel'in nüfusuna eşit. Milli Eğitim Bakanlığı en hızlı bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını giderme yönünde çalışıyor. Bu takdire şayandır. 600 binden fazla Suriyeli çocuk Türkiye'de okula gidiyor. Bu inanılmaz bir başarı."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

