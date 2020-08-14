Bu inanılmaz böcek, yürüyen bir çiçek gibi görünüyor

Margaret Neville’in Güney Afrika’daki bahçesinde bulduğu bir çiçek mantisi, doğanın bizlere sunduğu akıl almaz güzelliğin bir parçası.

Bu muhteşem çiçek mantisi, Güney Afrika’da bir bahçede görüldü

Çiçek mantisi, avını cezbetmek ve kendini kamufle etmek için çiçek gibi görünür

Margaret Neville, Güney Afrika’daki Nkutu Vadisi’ndeki çiftliğinde, sırtında spiral ve vücudunda çiçek benzeri yapılar bulunan böceği lavantaların içinde fark etti.

Çiçek mantisine “Bayan Fırfırlı Pantolon” ismi verildi

The Dodo’ya yaptığı açıklamada, böceği gördüğünde şaşırdığını şöyleyen Neville “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Tüm Eylül ayını lavantanın içinde yaşayarak geçirdi ve hala orada” dedi.

Birçok insan çiçek mantislerini evcil hayvan olark besliyor

Bayan Fırfırlı Pantolon, Neville’in çiftliğindeki lavantalar arasında yaşıyor

Çiçek Mantisleri güzellikleriyle büyülüyor

Çiçek mantisleri aslında kendini kamufle edebilen, peygamberdevesi türüdür. Genellikle kendisine yaklaşan bir böcek olduğunda bitkiye tırmanan ve hareketsiz kalan mantis, kendisine yaklaşan böceğe saldırarak onu avlar. Çiçek mantisleri güzel görünümleri nedeniyle bir çok insan tarafından evcil hayvan olarak besleniyor.

İşte insanlar bu küçük mücizevi Bayan Fırfırlı Pantolon için şunları söyledi;

“Çok güzel. Teşekkürler Tanrım bu güzel çiçek mantislerini yarattığın için”



“Bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim, ama bu çok güzel bir böcek”





