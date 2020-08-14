Bu inanılmaz böcek, yürüyen bir çiçek gibi görünüyor

Margaret Neville’in Güney Afrika’daki bahçesinde bulduğu bir çiçek mantisi, doğanın bizlere sunduğu akıl almaz güzelliğin bir parçası.
Margaret Neville, Güney Afrika’daki Nkutu Vadisi’ndeki çiftliğinde, sırtında spiral ve vücudunda çiçek benzeri yapılar bulunan böceği lavantaların içinde fark etti.
The Dodo’ya yaptığı açıklamada, böceği gördüğünde şaşırdığını şöyleyen Neville “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Tüm Eylül ayını lavantanın içinde yaşayarak geçirdi ve hala orada” dedi.
Çiçek mantisleri aslında kendini kamufle edebilen, peygamberdevesi türüdür. Genellikle kendisine yaklaşan bir böcek olduğunda bitkiye tırmanan ve hareketsiz kalan mantis, kendisine yaklaşan böceğe saldırarak onu avlar. Çiçek mantisleri güzel görünümleri nedeniyle bir çok insan tarafından evcil hayvan olarak besleniyor.
İşte insanlar bu küçük mücizevi Bayan Fırfırlı Pantolon için şunları söyledi;
“Çok güzel. Teşekkürler Tanrım bu güzel çiçek mantislerini yarattığın için”
“Bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim, ama bu çok güzel bir böcek”