HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu inanılmaz böcek, yürüyen bir çiçek gibi görünüyor

Bu inanılmaz böcek, yürüyen bir çiçek gibi görünüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Doğa inanılmaz güzelliklerle dolu. Çoğu insanın korktuğu veya tiksindiği böcekler bile o kadar çarpıcı ve büyüleyici olabiliyor ki, bazıları bir masal kitabından çıkmış gibi görünüyor.

Bu inanılmaz böcek, yürüyen bir çiçek gibi görünüyor

Margaret Neville’in Güney Afrika’daki bahçesinde bulduğu bir çiçek mantisi, doğanın bizlere sunduğu akıl almaz güzelliğin bir parçası.

Bu muhteşem çiçek mantisi, Güney Afrika’da bir bahçede görüldü

1-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-2-5d91ff1763fa4__700

Çiçek mantisi, avını cezbetmek ve kendini kamufle etmek için çiçek gibi görünür

2-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-3-5d91ff1a53c36__700

Margaret Neville, Güney Afrika’daki Nkutu Vadisi’ndeki çiftliğinde, sırtında spiral ve vücudunda çiçek benzeri yapılar bulunan böceği lavantaların içinde fark etti.

Çiçek mantisine “Bayan Fırfırlı Pantolon” ismi verildi

The Dodo’ya yaptığı açıklamada, böceği gördüğünde şaşırdığını şöyleyen Neville “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Tüm Eylül ayını lavantanın içinde yaşayarak geçirdi ve hala orada” dedi.

Birçok insan çiçek mantislerini evcil hayvan olark besliyor

3-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-5d9200521c067__700

Bayan Fırfırlı Pantolon, Neville’in çiftliğindeki lavantalar arasında yaşıyor

4-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-4-5d91ff1c51df2__700

Çiçek Mantisleri güzellikleriyle büyülüyor

5-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-5d9200545907a__700

Çiçek mantisleri aslında kendini kamufle edebilen, peygamberdevesi türüdür. Genellikle kendisine yaklaşan bir böcek olduğunda bitkiye tırmanan ve hareketsiz kalan mantis, kendisine yaklaşan böceğe saldırarak onu avlar. Çiçek mantisleri güzel görünümleri nedeniyle bir çok insan tarafından evcil hayvan olarak besleniyor.

İşte insanlar bu küçük mücizevi Bayan Fırfırlı Pantolon için şunları söyledi;

“Çok güzel. Teşekkürler Tanrım bu güzel çiçek mantislerini yarattığın için”
1-yorum-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-5d92039d35c58__700

“Bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim, ama bu çok güzel bir böcek”
2-yorum-beautiful-flower-mantis-bug-margaret-neville-5d92039f351f4__700

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Yaptığı şakayla eşinin aklını başından aldıYaptığı şakayla eşinin aklını başından aldı
Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Trafikte kadın şoföre saldırı anı kamerada
Trafikte kadın şoföre saldırı anı kamerada
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması

İlginizi Çekebilir

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı
Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler

Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor
Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor
İnanılmaz olay: Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Zımba şakasıyla eşinin aklını başından aldı
Yaptığı şakayla eşinin aklını başından aldı
Ünlü model kendi evinde dehşeti yaşadı!
Seksi model kendi evinde dehşeti yaşadı!
Su altında şaşırtan evlilik teklifi
Su altında şaşırtan evlilik teklifi
Güneş patlaması nedir, Nasa açıkladı! 2020 Güneş patlaması nasıl olacak? 2020 Ağustos güneş patlaması ne zaman?
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.