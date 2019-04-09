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Bu incir ağacı görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yarısı kaya içinde 3 metre uzunluğunda kökü bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.Dulkadiroğlu ilçesi, İsa Divanlı Mahallesi’nde metruk bir binanın altında yer alan 80 yaşındaki incir ağacı ayakta duruyor.

Bu incir ağacı görenleri şaşırtıyor

Kahramanmaraş’ta yarısı kaya içinde 3 metre uzunluğunda kökü bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.
Dulkadiroğlu ilçesi, İsa Divanlı Mahallesi’nde metruk bir binanın altında yer alan 80 yaşındaki incir ağacı ayakta duruyor. Ağacın kökünün yarısı kayanın içinde kalırken, diğer yarısı da boşlukta duruyor. Boyundan büyük köklere sahip incir ağacı görenleri hayretler içinde bırakıyor.
Ağacın her yıl meyve verdiğini belirten Adnan Nuhoğlu, "Bu küçük bir incir ağacıydı ve daha sonra büyüdü. Önceden burası bir evdi ve burada köklerin arasından eski bir su borusu çıkıyor. Buraya gelen giden fotoğraf çektiriyor. Yani bu kökün bu şekilde büyümesi Allah’ın takdiri ilahisidir. Her yıl yaprakları açar ve meyve de verir. Küçük boylu siyah bir inciri olur. Toprağa can veren Allah’tır ve bu ağaç bildiğim kadar 80 yıllık vardır" diye konuştu.

Bu incir ağacı görenleri şaşırtıyor

Bu incir ağacı görenleri şaşırtıyor

Bu incir ağacı görenleri şaşırtıyor

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