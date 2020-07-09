Bu insanların saçları karantina sonrasında inanılmaz değişti

Birçok ülkede kuaför salonları tekrar açılıyor; ancak koronavirüs nedeniyle kuaför salonlarında da bazı değişiklikler söz konusu. Birçok kuaför salonunda eskisi gibi uzun saatler geçirilemiyor. Müşteriler maske konusunda uyarılıyor. Koronavirüs nedeniyle herkes saçını kendi keserken, şimdi en çok ihtiyaç duydukları saç bakımı ihtiyacının tadını çıkarmak istiyor.

Kuaförlerin yeniden açılmasından sonra bir kuaför salonu müşterilerin önce ve sonra fotoğraflarını çekmeye karar verdi. Kuaför salonu sahibi karantina sonrasında saçlarını kestirmeden önce ve sonra çektiği portre fotoğraflarını yayınladı.

Yayınlanan fotoğraflar, her yaştan insanın geçirdiği dramatik dönüşümü gözler önüne seriyor. Bazı müşterilerin saçlarında ufak düzenlemeler yapılırken, bazı müşteriler ise bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Dennis Akinniyi

Tanya Foxe

Jordan Anwar

Claire Neal

Daniel Cambridge

Helen Abrams

Antony Greghukh

Denis Wild

Cohl S

Jon Guttridge

Theo Adams



