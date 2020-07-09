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  4. Bu insanların saçları karantina sonrasında inanılmaz değişti

Bu insanların saçları karantina sonrasında inanılmaz değişti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Çoğu insanın karantina sonrasına dair en büyük hayali kuaföre gidip saçlarını kestirmek oldu. Dünyanın birçok yerinde kuaför salonları tekrar açılırken insanlar da saç bakımı hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Bu insanların saçları karantina sonrasında inanılmaz değişti

Birçok ülkede kuaför salonları tekrar açılıyor; ancak koronavirüs nedeniyle kuaför salonlarında da bazı değişiklikler söz konusu. Birçok kuaför salonunda eskisi gibi uzun saatler geçirilemiyor. Müşteriler maske konusunda uyarılıyor. Koronavirüs nedeniyle herkes saçını kendi keserken, şimdi en çok ihtiyaç duydukları saç bakımı ihtiyacının tadını çıkarmak istiyor.

Kuaförlerin yeniden açılmasından sonra bir kuaför salonu müşterilerin önce ve sonra fotoğraflarını çekmeye karar verdi. Kuaför salonu sahibi karantina sonrasında saçlarını kestirmeden önce ve sonra çektiği portre fotoğraflarını yayınladı.

Yayınlanan fotoğraflar, her yaştan insanın geçirdiği dramatik dönüşümü gözler önüne seriyor. Bazı müşterilerin saçlarında ufak düzenlemeler yapılırken, bazı müşteriler ise bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Dennis Akinniyi

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Tanya Foxe

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Jordan Anwar

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Claire Neal

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Daniel Cambridge

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Helen Abrams

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Antony Greghukh

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Denis Wild

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Theo Adams

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