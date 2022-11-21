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Bu iPhone 15 iddiası çok konuşulur: "O modelden ödünç alabilir" diyerek açıkladılar! Herkes bir kez daha şaşıracak

21.11.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 hakkında yeni bilgiler gelmeye ve yeni model çıkmadan önce çarpıcı sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak iPhone 15'in tasarımına dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. iPhone 15'in bir tasarım ögesini yıllar önce çıkmış bir iPhone modelinden ödünç alabileceği söylenirken, titanyum ihtimali de gün yüzüne çıktı. iPhone 15'i ve Pro Max'in yerini alacak iPhone 15 Ultra'yı büyük olasılıkla çok yakın bir zamanda görmeyeceğiz ancak yine de söylenenler dikkat çekici.

Bu iPhone 15 iddiası çok konuşulur: "O modelden ödünç alabilir" diyerek açıkladılar! Herkes bir kez daha şaşıracak

Teknoloji dünyası Apple'ın gelecek yıl çıkarması beklenen iPhone modeli iPhone 15'in özellikleri, iPhone 15'in fiyatı ve iPhone 15'in tasarımıyla ilgili detayları takip etmeye devam ediyor. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşan iPhone 14 serisi piyasaya çıkalı yaklaşık 2 ay oldu. Ancak "iPhone 15 ne zaman çıkacak, iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak?" gibi sorular daha şimdiden gelmeye başladı. Pro Max yerine iPhone 15 Ultra modeline yer vermesi beklenen yeni iPhone ailesinin eylül ayı civarında piyasaya çıkması beklenirken, çok konuşulacak iddialar geliyor.

iPHONE 15'TE iPHONE 5C İMZASI!

iPhone 15 iddialarından biri daha internet dünyasını hareketlendirdi. ShrimpApplePro tarafından paylaşılan yeni iddiaya göre, iPhone 15 yeni bir çerçeve tasarımına sahip olacak. Cihazın arka köşe kısımlarında keskin bir tasarım yerine, oval bir tasarım benimsenecek. Böylelikle arka köşe tasarımları iPhone 5C'ye benzeyecek. Bu da iPhone 15 kullanıcılara daha rahat bir tutuş sağlayacak.

Bu bilgiden yola çıkarak ise "iPhone 15, iPhone 5C'den bir tasarım ögesi ödünç alabilir" deniyor. Ayrıca, Apple'ın iPhone 15 ailesinde titanyumu tercih edebileceği söyleniyor. Titanyum çok büyük ihtimalle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te (iPhone 15 Ultra olarak isimlendirilebilir) karşımıza çıkacak.

iPhone 5c

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iPHONE 5C NASIL BİR iPHONE'DU?

iPhone 5C 12 Eylül 2013 tarihinde iPhone 5S ile birlikte tanıtılmıştı. Oval arka köşe tasarımlarına sahip cihazın kasası Apple tarafından bir sene önce tanıtılan iPhone 5'ten farklı olarak polikarbonat tabanlıydı. Mavi, yeşil, beyaz, sarı ve pembe olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu.

"iPhone 15 ne zaman çıkacak, iPhone 15 Pro Max ne zaman çıkacak?" gibi sorulara karşılık şimdilik kesin bir tarih vermemiz mümkün değil. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, Apple'ın bugüne kadar düzenlediği iPhone etkinliklerinden yola çıkarsak, iPhone 15'in eylül ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz. iPhone 15'in özellikleri, iPhone 15'in tasarımı ve iPhone 15'in fiyatı hakkında önümüzdeki günlerde ise daha farklı bilgiler gelmesi muhtemel.

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