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  4. Bu iPhone diğerlerinden farklı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu iPhone diğerlerinden farklı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

10.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce gerçek dinozor dişi bulunan bir iPhone tasarlayan Rus aksesuar markası Caviar, bu kez iPhone 13 Pro "Steve Jobs Edition" ile gündeme geldi. Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk iPhone modelinden parçalar içeren ve ismi "iPhone 2G" olarak da geçen bu iPhone'un fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Bu iPhone diğerlerinden farklı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Caviar, Apple tarafından tanıtılan yeni iPhone modellerinin özel sürümlerini tasarlayıp bunları satışa sunan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde ise gerçek bir dinozor dişi taşıyan iPhone 13 Pro modeli ile tüketicileri şaşırtmıştı. Caviar, dinozor dişli yeni bir iPhone 13 Pro alma şansını kaçıranlar için ise yeni bir özel sürüm duyurdu. Evet, şirketin sitesinde "iPhone 2G" olarak geçen iPhone 13 Pro Steve Jobs Edition'dan bahsediyoruz.

İLK iPHONE'DAN PARÇALAR VAR

iPhone 13 Pro Steve Jobs Edition, Apple hayranlarının ilgisini çekebilecek bir ürün gibi görünüyor. Çünkü bu özel sürüm iPhone modelleri, Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs tarafından 2007'de tanıtılan ilk iPhone'dan parçalar taşıyor. Ayrıca Steve Jobs'un imzası telefonun arka kısmına lazerle oyulmuş.

iPhone

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TEKNİK ÖZELLİKLERİNDE SÜRPRİZ YOK

Telefonların teknik özellikleri ise standart iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri ile aynı. Daha küçük bir çentik, 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekran ve daha iyi kameralar gibi iPhone 13 Pro ve Pro Max'in tüm özelliklerine sahipler. Zaten bu özel iPhone'lar, Caviar tarafından sıfırdan üretilmiş değiller. Sadece Apple tarafından üretilen iPhone'lar alınıp lüks ve özel malzemelerle süslenmiş.

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İŞTE DUDAK UÇUKLATAN FİYATI

Dilerseniz lafı fazla uzatmadan fiyatlara gelelim. Şirket, bu özel sürüm iPhone'ların fiyatlarını da sitesinde listeliyor. Siteye göre, iPhone 13 Pro Steve Jobs Edition olarak adlandırılan özel sürüm iPhone'un fiyatı 6.990 dolardan başlıyor. Son olarak, bu modellerin 19 adet ile sınırlı olduğunu belirtelim.

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akıllı telefon
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