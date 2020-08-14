Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!

Telefonların sundukları kolaylıklar her geçen gün artıyor. Oturduğunuz yerden tek tıkla istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. Eğer bir anı ölümsüzleştirmek isterseniz sadece telefonunuzun kamerasını açmanız yeterli oluyor. Büyük markaların her geçen gün geliştirdikleri bu kameralar, size profesyonel bir fotoğraf kareleri yakalama noktasında da yardımcı oluyor. Ancak telefonlarda profesyonel işler çıkarmak için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır.
Bu tavsiyeleri kullanarak akıllı telefonlarınız ile çekeceğiniz fotoğraflarda azami kaliteyi yakalayabilirsiniz. Etkileri her telefonun özelliğine bağlı olarak değişebilir ancak genellikle tatmin edici sonuçlar ortaya çıkar.
Bu durum aşırı önemli ve bir o kadar da basit. Ancak birçok kişi bunu gözden kaçırıyor. Pek çok kişinin unuttuğu lensi, temiz tutmaya gayret ederseniz daha iyi kareler yakalayabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki lens üzerindeki kirler bazı durumlarda yüzde yetmişe yakın bir görüntü kaybına sebep olabiliyor. Bu veriler lens temizliğinin ciddiye alınması gerektiğinin kanıtı niteliğinde. Mikrofiber bezler veya gözlük bezleri gibi şeyler ile lensinizi devamlı olarak temiz tutabilirsiniz. Temizlerken çizmemeye çok dikkat edin.
Diğer ipucu ise zoom yapmamak. Akıllı telefonlarda aslında aynasız kamera olarak bilinen profesyonel kameralardaki gibi bir zoom mekanizması bulunmuyor. Akıllı telefonlar ile yapılan çekimler sonucunda elde edilen fotoğraflarda zoom özelliği yerine görseli yakınlaştırma özelliği kullanılıyor. Böylelikle daha kaliteli bir görsel almak yerine düşük kalitede bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ancak telefonda tele lens veya zoom lens varsa yakınlaştırarak çekebilirsiniz.
Telefon markalarının kendi uygulamaları her ne kadar iyi olsa da dijital marketlerden başka uygulamaları da edinin. Ücretli veya ücretsiz olarak sunulan bu uygulamalar, size farklı fotoğraflama deneyimleri sunabilir. Hem kaliteli fotoğraf çekebilir hem de düzenleyebilirsiniz.
RAW kelimesine yabancı olanlar için açıklamak gerekirse; JPEG, RAW gibi kelimeler, aslında fotoğrafların hangi formatta kayıt olduğunu gösterir. JPEG formatında dosya boyutu küçük fotoğraflar ortaya çıkar. Ayrıca, fotoğraf çektiğiniz anda ışığını ve diğer etmenleri ayarlayarak en iyi şekilde görseli sunmaya yarar. Bir bakıma fotoğrafın işlenmiş hale gelmesini sağlayan JPEG yerine RAW formatını kullanarak fotoğrafın ham halini edinebilirsiniz.
Fotoğraf çekerken cihazı sarsmayın.
Gerekirse telefonlar için üretilen tripodları kullanın.
Odaktaki objeyi görüntünün orta noktasında tutun.
Filtreler kullanarak görsele zenginlik katın.
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