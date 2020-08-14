Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!

Telefonların sundukları kolaylıklar her geçen gün artıyor. Oturduğunuz yerden tek tıkla istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. Eğer bir anı ölümsüzleştirmek isterseniz sadece telefonunuzun kamerasını açmanız yeterli oluyor. Büyük markaların her geçen gün geliştirdikleri bu kameralar, size profesyonel bir fotoğraf kareleri yakalama noktasında da yardımcı oluyor. Ancak telefonlarda profesyonel işler çıkarmak için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır.

AKILLI TELEFONLA PROFESYONEL FOTOĞRAFLAR ÇEKMEK İÇİN İPUÇLARI

Bu tavsiyeleri kullanarak akıllı telefonlarınız ile çekeceğiniz fotoğraflarda azami kaliteyi yakalayabilirsiniz. Etkileri her telefonun özelliğine bağlı olarak değişebilir ancak genellikle tatmin edici sonuçlar ortaya çıkar.

KAMERA LENSİNİN TEMİZLİĞİNE ÇOK DİKKAT EDİN

Bu durum aşırı önemli ve bir o kadar da basit. Ancak birçok kişi bunu gözden kaçırıyor. Pek çok kişinin unuttuğu lensi, temiz tutmaya gayret ederseniz daha iyi kareler yakalayabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki lens üzerindeki kirler bazı durumlarda yüzde yetmişe yakın bir görüntü kaybına sebep olabiliyor. Bu veriler lens temizliğinin ciddiye alınması gerektiğinin kanıtı niteliğinde. Mikrofiber bezler veya gözlük bezleri gibi şeyler ile lensinizi devamlı olarak temiz tutabilirsiniz. Temizlerken çizmemeye çok dikkat edin.