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Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Değişen ve gelişen teknolojiler sayesinde bundan 20 yıl önce sadece büyük fotoğraf makineleri ile çekebildiğimiz görüntüleri artık telefon kameraları yardımıyla yakalayabiliyoruz. Rekabet halindeki şirketlerin telefonlarını öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, sundukları kameralar. Karşınızda akıllı telefonla profesyonel fotoğraf çekmenin ipuçları...

Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!

Telefonların sundukları kolaylıklar her geçen gün artıyor. Oturduğunuz yerden tek tıkla istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. Eğer bir anı ölümsüzleştirmek isterseniz sadece telefonunuzun kamerasını açmanız yeterli oluyor. Büyük markaların her geçen gün geliştirdikleri bu kameralar, size profesyonel bir fotoğraf kareleri yakalama noktasında da yardımcı oluyor. Ancak telefonlarda profesyonel işler çıkarmak için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır.

AKILLI TELEFONLA PROFESYONEL FOTOĞRAFLAR ÇEKMEK İÇİN İPUÇLARI

Bu tavsiyeleri kullanarak akıllı telefonlarınız ile çekeceğiniz fotoğraflarda azami kaliteyi yakalayabilirsiniz. Etkileri her telefonun özelliğine bağlı olarak değişebilir ancak genellikle tatmin edici sonuçlar ortaya çıkar.

KAMERA LENSİNİN TEMİZLİĞİNE ÇOK DİKKAT EDİN

Bu durum aşırı önemli ve bir o kadar da basit. Ancak birçok kişi bunu gözden kaçırıyor. Pek çok kişinin unuttuğu lensi, temiz tutmaya gayret ederseniz daha iyi kareler yakalayabilirsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki lens üzerindeki kirler bazı durumlarda yüzde yetmişe yakın bir görüntü kaybına sebep olabiliyor. Bu veriler lens temizliğinin ciddiye alınması gerektiğinin kanıtı niteliğinde. Mikrofiber bezler veya gözlük bezleri gibi şeyler ile lensinizi devamlı olarak temiz tutabilirsiniz. Temizlerken çizmemeye çok dikkat edin.

ZOOM ÖZELLİĞİNİ ES GEÇİN

Diğer ipucu ise zoom yapmamak. Akıllı telefonlarda aslında aynasız kamera olarak bilinen profesyonel kameralardaki gibi bir zoom mekanizması bulunmuyor. Akıllı telefonlar ile yapılan çekimler sonucunda elde edilen fotoğraflarda zoom özelliği yerine görseli yakınlaştırma özelliği kullanılıyor. Böylelikle daha kaliteli bir görsel almak yerine düşük kalitede bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ancak telefonda tele lens veya zoom lens varsa yakınlaştırarak çekebilirsiniz.

TELEFON MARKALARININ UYGULAMALARI İLE KENDİNİZİ SINIRLAMAYIN

Telefon markalarının kendi uygulamaları her ne kadar iyi olsa da dijital marketlerden başka uygulamaları da edinin. Ücretli veya ücretsiz olarak sunulan bu uygulamalar, size farklı fotoğraflama deneyimleri sunabilir. Hem kaliteli fotoğraf çekebilir hem de düzenleyebilirsiniz.

RAW FOTOĞRAFLAR ÇEKİN

RAW kelimesine yabancı olanlar için açıklamak gerekirse; JPEG, RAW gibi kelimeler, aslında fotoğrafların hangi formatta kayıt olduğunu gösterir. JPEG formatında dosya boyutu küçük fotoğraflar ortaya çıkar. Ayrıca, fotoğraf çektiğiniz anda ışığını ve diğer etmenleri ayarlayarak en iyi şekilde görseli sunmaya yarar. Bir bakıma fotoğrafın işlenmiş hale gelmesini sağlayan JPEG yerine RAW formatını kullanarak fotoğrafın ham halini edinebilirsiniz.

DİĞER TAVSİYELER

  • Fotoğraf çekerken cihazı sarsmayın.

  • Gerekirse telefonlar için üretilen tripodları kullanın.

  • Odaktaki objeyi görüntünün orta noktasında tutun.

  • Filtreler kullanarak görsele zenginlik katın.

  • Odaktaki obje ters ışıkta kalmamalı.
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