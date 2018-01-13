MAGAZİN

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 09:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödülleri” sahiplerini buldu.

Gecede 'Fi' dizisindeki rolüyle ödül alan Serenay Sarıkaya, ödülünü alırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serenay Sarıkaya'dan kadınlık itirafı

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Önceki akşam Davut-paşa Kongre ve Kültür Mer-kezi’nde yapılan tören, ünlü isimleri bir araya getirdi. “Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” ödülünü ise “Fi” dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya kazandı.
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“Fi”nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu anlatan Sarıkaya, “Fi ile büyüdüm. Öncekiler gençlik dizisiydi. Fi kadınlığa geçiş dönemim oldu. Onunla birlikte olgunlaştım” diye konuştu.  
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fi dizisi Serenay Sarıkaya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sen kadinliga 20sene önce geçmişsindir..yeme bizi..
vay ne ne günlere kaldık...genç arkadaşlarım sakın örnek almayın ..
bence sen çok daha önce geçiş yapmış gibisin
BU İŞ SENİN İÇİN; AMATÖRLÜKTEN PROFÖSYONELLİĞE GEÇİŞ OLMUŞ!!
çokta fi fi .))
burdan genç kızlaramıza tavsiye bu tür batı özentisi bizim adet ve göreneklerimize aykırı inanclarımıza ters tavır ve davranışlar sergileyen toplumun ahlakına dibinden dinamit koyan sanatcı görüntüsü altındaki bu kişileri benimseyip onlara deger vermeyin bizim özümüz bunlar degil
kim izliyor da bu dizi
@mustafagulcan_2014 toplumun ve çoluğunun çocuğunun geleceğini düşünmeyen bomboş gelip gidecek olan insancıklar.
Enteresan bir açıklama olmuş...Fi 2 yıldır var,kendisi 7-8 yıldır TV'lerde.Diziyi bayağı bir sevmiş...
kaçyıldır kızdı????
Herkez istedigi yere gecmekte ozgur sonucta kim ne diyebilirki :)
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