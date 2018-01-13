'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

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Önceki akşam Davut-paşa Kongre ve Kültür Mer-kezi’nde yapılan tören, ünlü isimleri bir araya getirdi. “Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” ödülünü ise “Fi” dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya kazandı.