'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödülleri” sahiplerini buldu.
Gecede 'Fi' dizisindeki rolüyle ödül alan Serenay Sarıkaya, ödülünü alırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Serenay Sarıkaya'dan kadınlık itirafı
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Önceki akşam Davut-paşa Kongre ve Kültür Mer-kezi’nde yapılan tören, ünlü isimleri bir araya getirdi. “Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” ödülünü ise “Fi” dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya kazandı.
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“Fi”nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu anlatan Sarıkaya, “Fi ile büyüdüm. Öncekiler gençlik dizisiydi. Fi kadınlığa geçiş dönemim oldu. Onunla birlikte olgunlaştım” diye konuştu.
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