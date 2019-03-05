"Senden, benden şeklinde ayırım yapılmaya çalışılıyor" diyen Torun, "Geçmişte sol sağ diye ayrıştırmaya çalıştılar bizi. Şimdi de maalesef bu yapı 'bizden olanlar, bizden olmayan' şeklinde ayrıştırmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Yapılan iş birliği sonucunda ülkenin karanlık ortamdan aydınlığa çıkacağını belirten Torun, "İçinde bulunduğumuz durum bize şunu gösteriyor: Geçmişte yaptığımız bazı eksiklikleri bugün tamamlamamız gerekirken bugün ki iktidar eskisinden daha kötü bir ortam yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile yapılan ittifakla ilgili, "Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye'nin aydınlığı olacak, Türk milletinin iradesi olacak." dedi.

Vatandaşların artık sokakta bir birine selam veremez hale geldiği iddiasında bulunan Torun, "Artık birbirimizin düşüncesine saygı gösteremez hale geldik. Bundan kurtulmak zorundayız. Bunu isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliğiyle Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir damga vurulacağını aktaran Torun, "Bu süreç yürütülürken çok eleştiri aldık. Çok farklı tepki aldık ama bunun olumlu sonuçlarını bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak, Türkiye'nin aydınlığı olacak, Türk milletinin iradesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, ülkede tarım ve sanayide sorunların olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşanan bu ekonomik gidişatın bizi daha çok zor duruma sokacağını ifade etmiştik ama bizi hiçbir şekilde dinlemediler. Bugün gelinen süreçte yine benim vatandaşımı ve yurttaşımı sorumlu tutuyorlar. Şu anda bunun bedelini hep beraber ödüyoruz. Bu doğru değil. 'Sanayide, tarımda ve teknolojide üretmeliyiz.' dedik, bize 'hadi oradan.' dediler. Bir yanda finans ekonomisi, bir yanda beton ekonomisi. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Bizi şu anda kuyruğa da soktular. Her tarafı bereket fışkıran Türkiye'de bizi domates, salatalık ve soğan kuyruğuna soktular."