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"Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "(İYİ Parti ile yapılan ittifak) Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye'nin aydınlığı olacak, Türk milletinin iradesi olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile yapılan ittifakla ilgili, "Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye'nin aydınlığı olacak, Türk milletinin iradesi olacak." dedi.

Torun, beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte CHP Ordu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Seyit Torun, belediye başkanı adaylarını belirleme sürecinde birçok yol kazasına uğradıklarını, ancak karşılıklı diyalogla masadan uzlaşarak kalktıklarını söyledi.

Görüşmeler sırasında kendilerine kolaylık sağlayan İYİ Parti yöneticilerine teşekkür eden Torun, iş birliğinin ülke adına hayırlı olacağını kaydetti.

Yapılan iş birliği sonucunda ülkenin karanlık ortamdan aydınlığa çıkacağını belirten Torun, "İçinde bulunduğumuz durum bize şunu gösteriyor: Geçmişte yaptığımız bazı eksiklikleri bugün tamamlamamız gerekirken bugün ki iktidar eskisinden daha kötü bir ortam yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Senden, benden şeklinde ayırım yapılmaya çalışılıyor" diyen Torun, "Geçmişte sol sağ diye ayrıştırmaya çalıştılar bizi. Şimdi de maalesef bu yapı 'bizden olanlar, bizden olmayan' şeklinde ayrıştırmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşların artık sokakta bir birine selam veremez hale geldiği iddiasında bulunan Torun, "Artık birbirimizin düşüncesine saygı gösteremez hale geldik. Bundan kurtulmak zorundayız. Bunu isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliğiyle Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir damga vurulacağını aktaran Torun, "Bu süreç yürütülürken çok eleştiri aldık. Çok farklı tepki aldık ama bunun olumlu sonuçlarını bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Bu iş birliği Türkiye'nin geleceği olacak, Türkiye'nin aydınlığı olacak, Türk milletinin iradesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, ülkede tarım ve sanayide sorunların olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşanan bu ekonomik gidişatın bizi daha çok zor duruma sokacağını ifade etmiştik ama bizi hiçbir şekilde dinlemediler. Bugün gelinen süreçte yine benim vatandaşımı ve yurttaşımı sorumlu tutuyorlar. Şu anda bunun bedelini hep beraber ödüyoruz. Bu doğru değil. 'Sanayide, tarımda ve teknolojide üretmeliyiz.' dedik, bize 'hadi oradan.' dediler. Bir yanda finans ekonomisi, bir yanda beton ekonomisi. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Bizi şu anda kuyruğa da soktular. Her tarafı bereket fışkıran Türkiye'de bizi domates, salatalık ve soğan kuyruğuna soktular."

Torun, Türkiye'nin birçok yerinde 1 Nisan sabahı kır çiçekleri açacağını aktararak, "Güneş ülkemin üzerine bir başka doğacak. İnanıyoruz ki bu iş birliği her iki partiye de başarı getirecek. İnşallah martın sonu bahar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise Türkiye'nin birçok seçim bölgesinde CHP ile ittifak yaptıklarını hatırlatarak, bütün seçmenlerin bu ittifakın adaylarına destek olup oy vermesini istedi.

Torun ve Dervişoğlu, toplantının ardından Altınordu ilçesinde esnafı dolaşarak destek istedi.

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