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Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.01.2021 08:03 | Son Güncelleme:
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Bu iş için öğretmenliği bıraktı! Şimdi...

33 yaşındaki öğretmen, OnlyFans'te müstehcen fotoğraflarını satarak bir haftada eski yıllık maaşının iki katını kazanmaya başladı.

33 yaşındaki 4 çocuk annesi Courtney Tillia, şu sıralar çok popüler olan ücretli sosyal medya uygulaması OnylFans hesabı açarak çıplak fotoğraflarını satmaya başladı. Bu iş için öğretmenliği bırakan Courtney Tillia, öğretmenliğin ona göre olmadığını düşünerek kamera karşısında soyunmaya başladı.

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ÖĞRETMEN MAAŞIYLA GEÇİNMEK ÇOK ZOR

Dört çocuk annesi Courtney şunları söyledi: "Öğretmenler çok para kazanmazlar ve dört çocukla geçim sağlamak çoğu zaman bir mücadeledir. Geçen hafta bir haftada iki (yıllık) öğretmen maaşımı kazandım. Geçen hafta 85.000 dolar kazandım. Bazıları çıplak, bazıları iç çamaşırı veya mayo ile videolar ve fotoğraflar yayınlıyorum. Birisi biraz daha fazlasını isterse özel istekler satarım ve onlar için daha fazla ücret alırım. 'Yaptığım işte çok rahatım ve şimdi en iyi hayatımı yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Öğretmen olduğum zamana göre kendimi daha iyi hissediyorum, hiç mutlu değildim. 'Yaptığım şeyden utanmıyorum, insanlar içeriğim için para ödemek istiyor ve bunu yapmam hayatımı değiştirdi. 'Fotoğraf çekimlerini yaptığımda kendimi özgür hissediyorum ve kendime güvenen bir kadın olarak kendimi ifade edebilmeyi seviyorum."

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FOTOĞRAFLARINI KOCASI ÇEKİYOR

6 rakamlı paralar kazandığını söyleyen Courtney Tillia’nın fotoğraf ve videolarını 39 yaşındaki fotoğrafçı kocası Nick’in çektiğini söylüyor.

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Courtney, okuldaki işini bıraktıktan kısa bir süre sonra, yerel bir fotoğrafçı tarafından eğlenmek için bir fotoğraf çekimine katılmasının istendiğini söyledi. Tamamen çıplak yaptı ve yeni bulduğu hobisi tarafından 'özgürleştiğini' hissettiğini hatırlıyor.

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O andan itibaren Courtney ücretli fotoğraf çekimlerine katılmaya başladı ve evde kendi portföyünü oluşturmak için fotoğrafçı kocasıyla birlikte çalıştı. Bu işte kocasının kendisini tamamen desteklediğini söylüyor.

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