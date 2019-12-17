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Bu iş yerinin kapısı 15 yıldır sokak kedilerine açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Ordu’da fındık manavı olan Metin Arslantürk, yaklaşık 15 yıldır iş yerinin kapılarını sokak kedilerine açtı.

Ordu’da fındık manavı olan Metin Arslantürk, yaklaşık 15 yıldır iş yerinin kapılarını sokak kedilerine açtı. Hayvanların, iş yerinin ofisinde ısınmasına müsaade eden Arslantürk, hepsine bir isim verdiği kedileri düzenli olarak besliyor.
Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde fındık manavı işleten Metin Arslantürk, yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin önündeki kedilere yiyecek verdi. Kedilerin, giderek sayısının arttığını fark eden Arslantürk, sayıları kimi zaman 20’yi bulan kedileri salam, sosis, tavuk, ciğer gibi gıdalar ile düzenli olarak besliyor. İş yerinin deposunu da kedilere açan Arslantürk, hafta sonu dahi erkenden kalkıp beslemeyi ihmal etmediği hayvanları, kendinden daha çok düşündüğünü ifade etti.

"15 yıldır iş yerinin kapısı kedilere açık"
İş yerinde 15 yıldır kediler beslediğini ve elektrikli sobanın karşısında hayvanların ısınmasına da müsaade ettiğini ifade eden manav Metin Arslantürk, "Bu sokak hayvanlarını yaklaşık 15 yıldır, bir-iki tanesine kapıda yemek vereyim derken bunlar çoğaldı ve sürekli olarak yemek saatlerinde buraya gelmeye başladı. Daha sonra artık buranın hayvanları oldular. Bunlar kimi zaman çoğalıyor, kimi zaman kaybolanlar oluyor ama sürekli 15-20 kedi burada var. Ben de yıllardır elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum” dedi.

“Kediler beni tanıyor”
Kedilerin kendisini tanıdığını ifade eden ve hayvanları düzenli olarak beslediğini söyleyen Arslantürk, “Gece saatlerinde dışarıdan gelmiş olsam beni buluyorlar. Aşağıdaki caddelerde görmüş olduklarında yanıma geliyorlar. Onlar beni, ben de onları benimsedim. Kediler her yemeği yemiyorlar, ben kasaptan, marketten tavuk, ciğer gibi ürünleri ve artan parçaları tencerede pişirip kapıya bırakıyorum. Onları hem benim beslediğim hayvanlar, hem de sokak hayvanları aç kalmıyor” şeklinde konuştu.

“Hiçbir işim bunları beslememe engel değil”
“Benim ne işim olursa olsun bunlara bakmama engel değil” diyen Arslantürk, “Bazen pazar günleri geç saatte dışarı çıkarız ama ben sabah erkenden buraya gelip bunları doyururum. Ne işim olursa olsun bunlara mani değil. Geceleri depoda kalıyorlar, yatacak yerleri de var” ifadelerini kullandı.

“Duyarlı insanlar da yardımcı oluyor”
Müşterilerin hepsinden olumlu dönüşler aldığına da değinen fındık manavı Metin Arslantürk, şu ifadelere yer verdi:
“Hiç yadırgayan da olmadı. Hatta burada benim hayvan beslediğimi bildikleri için sabah okula çocuklarını götüren anneler, evde artan yemeklerini buraya bırakıyor. Onlar da yardımcı oluyorlar, insanlarımız duyarlı. Ben bunları beslemeye devam edeceğim. Ben aç kalırım bunları yine bırakmam."
Kedilerin her birine isim taktığını da aktaran Arslantürk, özellikle kış aylarında insanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğine değindi.

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