"Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" dedi, tutuklandı

Antalya’da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adliye girişinde, "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" diyerek gazetecileri tehdit eden şüpheli ile diğer 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya ve Manavgat Kumköy jandarma timleri, Manavgat’ta yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Özbekistan uyruklu C.P. ve eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya’dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca mahallesindeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi. Eve operasyon yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada sobanın içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6

