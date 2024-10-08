Bu itiraf ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'ye hiç çekinmeden sordu! 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz şekilde...'

İlişkiler üzerine kitap yazan ve tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci hem sosyal medya üzerinden hem de Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile sık sık gündeme geliyor.

Her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan Ezmeci bu defa Instagram sayfasında takipçileri ile soru-cevap yaptı. Ezmeci'ye gelen bir soru ağızları açık bıraktı.

BU İTİRAF ŞAŞIRTTI

Ezmeci'ye bir takipçisi 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz yazışmasını gördüm. Kaynanama ve eşime açıklamalı mıyım?' diye sordu.

Ünlü Psikolog ise 'Bence bu durumda sessiz kalmanız daha doğru olur. Bu durumu açıklamak sizi zor durumda bırakır' yanıtını verdi.

YORUM YAĞDI

Ezmeci'nin Instagram sayfasına gelen bu itiraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu itiraf üzerine 'daha neler duyacağız?', 'normal bir şey kalmadı', 'bu kadarına da pes' gibi yorumlar yapıldı.

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