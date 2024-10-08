MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu itiraf ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'ye hiç çekinmeden sordu! 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz şekilde...'

Bu itiraf ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'ye hiç çekinmeden sordu! 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz şekilde...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 14:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar hem de Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile adından sıkça söz ettiriyor. Ezmeci'ye bu defa sosyal medya üzerinden gelen bir itiraf ağızları açık bıraktı...

Bu itiraf ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'ye hiç çekinmeden sordu! 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz şekilde...'

İlişkiler üzerine kitap yazan ve tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci hem sosyal medya üzerinden hem de Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile sık sık gündeme geliyor.

Her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan Ezmeci bu defa Instagram sayfasında takipçileri ile soru-cevap yaptı. Ezmeci'ye gelen bir soru ağızları açık bıraktı.

BU İTİRAF ŞAŞIRTTI

Ezmeci'ye bir takipçisi 'Kayınpederimi bir erkekle uygunsuz yazışmasını gördüm. Kaynanama ve eşime açıklamalı mıyım?' diye sordu.

Ünlü Psikolog ise 'Bence bu durumda sessiz kalmanız daha doğru olur. Bu durumu açıklamak sizi zor durumda bırakır' yanıtını verdi.

ESRA 1

YORUM YAĞDI

Ezmeci'nin Instagram sayfasına gelen bu itiraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu itiraf üzerine 'daha neler duyacağız?', 'normal bir şey kalmadı', 'bu kadarına da pes' gibi yorumlar yapıldı.

ESRA EZMECİ'YE GELEN BAZI İTİRAFLAR:

esra 2

ESRA 3

İlginizi Çekebilir

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

 Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

 Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

 Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

 Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

 En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

 Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi

Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan
En Çok Okunan Haberler
15 yıllık sır çözüldü

15 yıllık sır çözüldü

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.