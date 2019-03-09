Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu seçimler iki eksenli seçimdir. Birinci eksen bir tarafta bir şer ittifakı var. Bir tarafta da milletin, cumhurun kendisinin ittifakı var, bu ittifaka destek olacağız." dedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Karagedik Mahallesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, programda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti.

Yerel seçimler öncesi yapılan ittifaklara değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu seçimler iki eksenli seçimdir. Birinci eksen bir tarafta bir şer ittifakı var. Bir tarafta da milletin, cumhurun kendisinin ittifakı var, bu ittifaka destek olacağız. 24 Haziran'da bir vize alındı sizden. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na 'Bu ülkeyi sen yönet.' dediniz. '2023'e kadar idare et.' Şimdi bir yerel seçime doğru gidiyoruz. Bana göre önümüzdeki seçimlerin en önemlisidir. Bu yerel seçimlerde oy oranlarında geçen seçimlere göre bir miktar düşme olursa, şer ittifakı, illet veya zillet ittifakı gelecekler hem sizlerin hem de bizlerin başlarını şişirecekler. Diyecekler ki 'Hadi seçime gidelim.' Türkiye’nin seçime ihtiyacı yok."