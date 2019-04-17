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"Bu ittifakımız gönüldaşlık olarak yoluna devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - ""Bu ittifakımız (Cumhur İttifakı) gönüldaşlık olarak yoluna devam edecek. Kahramanmaraş da şanına yakışır bir şekilde bu ittifakın en güzel uygulandığı il oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifakımız gönüldaşlık olarak yoluna devam edecek. Kahramanmaraş da şanına yakışır bir şekilde bu ittifakın en güzel uygulandığı il oldu." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve parti yöneticilerince karşılanan Ünal, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarındaki destekleri için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı kapsamında Kahramanmaraş'ın gösterdiği performansa dikkati çeken Ünal, şehrin desteğiyle Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

İttifakın yoluna devam edeceğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Bu ittifakımız gönüldaşlık olarak yoluna devam edecek. Kahramanmaraş da şanına yakışır bir şekilde bu ittifakın en güzel uygulandığı il oldu. Cumhur İttifakı'nın en iyi performans sergilediği il de Kahramanmaraş olmuştur. Aldığımız sonuçlardan dolayı her bir arkadaşımı tebrik ediyorum. Bu seçimin görünmez kahramanlarını tebrik ediyorum. Siyasetin ve bu mücadelenin asıl taşıyıcıları, sandık başında sabahın erken saatlerinde kalkıp, gece geç saatlere kadar sandık nöbeti tutan ve sandığı namusu bilen her bir sandık görevlimiz, her bir müşahidimizdir. Onların her biri son derece iyi çalıştı."

- Belediye başkanlarına ziyaretler

Ünal, milletvekilleri ve İl Başkanı Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü de ziyaret etti. Güngör'ü tebrik eden Mahir Ünal, başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, daha sonra, merkez Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Ünal ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen değerlendirme toplantısına katıldı.

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ak parti Kahramanmaraş Mahir Ünal MHP ziyaret

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