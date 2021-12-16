Bu kabak, kilosuyla şaşkına çeviriyor: Tam bir efsane

Bursa Mudanya’nın en bereketli toprakları olarak gösterilen ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde birbirinden farklı çok çeşitte sebze ve meyve yetiştirilerek sofralardaki yerini alıyor. Bu ürünlerden biri de lezzetli kabaklar.

Hasköy'ün bereketli topraklarında tarımcılık yaparak yetiştirdiği sebze ve meyvelerini yıllardır mahalle meydanında sabit olarak traktörünün kasasında satarak geçinim sağlayan 61 yaşında ki Halil Beyhan, “Yıllardır sebze meyve yetiştirerek satıp aile geçimimi sağlıyorum. Mahallemizin bereketli toprakları var. Birçok ürün yetiştirebiliyoruz. Mahallemizin toprakları çok verimli, ne ekersek en iyi şekilde yetişiyor.

''GERÇEKTEN TAM BİR EFSANE''

Açıkladığım ürünlerin dışında mahallemiz tarım arazilerinde narenciye ürünlerinin tamamına yakınını yetiştiriyoruz ve her ürün doğal gübre ile organik olarak yetiştiriliyor. Herhangi bir katkı maddesine kesinlikle ihtiyaç yok. Bugün tezgâhımda dev bir tatlı kabağını sergiliyorum. Tarlamda yetiştirdiğim kabaklar içinde bir tane var ki gerçekten tam bir efsane. İki kişi zor kaldırıyoruz, tek başınıza kucağınıza almanız mümkün değil. Yetiştirdiğim bu kabak tam 52 kilo geliyor. Görenlerin hayretle seyrettiği kabağımı satmayacağım, çünkü mahalle halkım kendileri de yetiştirmek için çekirdeğinden almak istiyor. Çekirdeklerini dağıtacağım. Böyle bir kabağı yetiştirmekten son derece mutluyum” dedi.

(İHA)

