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Bu kabilede cinsel ilişkiye girmek için...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

38 yaşındaki Alman fotoğrafçı Mario Gerth, Afrika’da 7 sene boyunca yolculuk yaptı.

Geçirdiği bu 7 sene içinde Kenya, Namibya ve Etiyopya'daki kabilelerle tanışma fırsatı buldu. Mario Gerth'in bu seyahat sırasında öğrendikleriyse bir hayli ilginçti.

Bu kabilede cinsel ilişki için öyle bir şart var ki..

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Geçirdiği bu 7 sene içinde Kenya, Namibya ve Etiyopya'daki kabilelerle tanışma fırsatı buldu.
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Onların hayat tarzlarını incelemekle kalmadı, herkesin onlardan çok şey öğrenebileceği bu kabileleri fotoğrafladı da.
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Büyükbaş hayvanların dışkılarından yaptıkları kulübelerde yaşayan kabile halkı, hayvan derisinden kendileri diktikleri kıyafetler içinde yaşamlarına devam ederken..
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Alman fotoğrafçı çektiği her karede onların ne kadar mutlu olduklarını fark etti. İşte Gerth'in objektifinden dünyanın geri kalanına çok şey anlatacak Afrika kabileleri…
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Oldukça zor koşullarda yaşayan bu kabileler yaşadıkları yere renk ve mutluluk getiriyorlar' demiş Gerth yaptığı açıklamada.Bu fotoğrafında Etiyopya'nın Muris kabilesinden bir kadını görüntülemiş.
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Bir güzellik işareti olarak dudaklarına büyük tabaklar takan kabile kadınları, tebeşir ve toprak gibi malzemeler kullanarak vücutlarına çeşitli şekiller de çiziyorlar.
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Bu tabaklar, ergenliğe giren kız çocuklarının ağızlarındaki alt iki dişin çekilip, oraya açılan deliğe ince plakaların takılması ile yerleştiriliyor.
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Fotoğrafçı Gerth'in bu kabilelere gidişi, daha önce kabileleri ziyaret etmiş ve onlar tarafından arkadaş olarak bilinen bir kişinin aracılığıyla olmuş.
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‘Onların fotoğraflarını çekebildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum' diyen Gerth, kabile üyelerinin misafirlere karşı temkinli olduğunu ancak düşman olmadığınızı anladıkları zaman açık ve..
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Misafirperver bir hale büründüklerini de açıklamalarına eklemiş.
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Arbore kabilesi üyesi bu çocuk yüzündeki dikkat çeken makyajla olduğu kadar renkli kolyesi ile de dikkat çekiyor.
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Şarkının ve pozitif enerjinin kötülüklerle savaşmada etkili olduğunu düşünen Arbore kabilesi,
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Bu ayinlerden sonra kabilelerinin refah bulacağına da inanıyorlar.
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Arbore kabilesinde erkek çocuklar başlarını güneşten koruyabilmek için bu tür kabuğa benzer şapkalar takıyorlar.
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Arbore kabilesinde kadınlar başlarını siyah örtülerle kapatıyor ancak kullandıkları çok renkli ve gösterişli kolyelerle biliniyorlar.
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Etiyopya'nın Hamar kabilesine mensup bir kadın üstündeki hayvan postundan yapılmış kıyafetiyle.
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Hamar kabilesindeki ilişki gelenekleri de kendilerine özgü. Bir erkek evlenmek istediğinde kadın, kan borcu oluşturmak için yaralanıyor.
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Akan kan, ileride kadın zor bir durumda kalırsa onu koruması gerektiğini hatırlatıyor erkeğe.
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Kabilelerdeki çarpıcı gelenekler bununla da sınırlı değil.
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Hamar kabilesine mensup erkekler evlenmek istediklerinde 15 ölü ineğin üstünde kaymadan yürümek zorunda örneğin.
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Başarısız olursa yalnızca evlenme şansı bitmiyor, üstüne üstlük izleyici kadınlar oradayken erkekler tarafından dövülüyor da.
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Nambiya'daki Hima kabilesinden savaşçılar.
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Hima kabilesinde kadınların kıyafetleri yaşlarına ve evli olup olmadıklarına göre değişkenlik gösteriyor.
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Kenya'daki Samburu kabilesini de ziyaret eden Gerth, bu kabilenin yarı göçmen olduğunu
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Yalnızca büyükbaş değil, küçükbaş hayvanlar yetiştirdiğini de ekliyor sözlerine.
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En yaşlının sözünün en geçerli olduğu kabilede erkeklerin genellikle 30 yaşına kadar evlenmediğini de söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Mario Gerth Afrika Kabile Kenya

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