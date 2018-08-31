Bu kabilede cinsel ilişkiye girmek için...

Geçirdiği bu 7 sene içinde Kenya, Namibya ve Etiyopya'daki kabilelerle tanışma fırsatı buldu. Mario Gerth'in bu seyahat sırasında öğrendikleriyse bir hayli ilginçti.

Bu kabilede cinsel ilişki için öyle bir şart var ki..

1 / 29 Geçirdiği bu 7 sene içinde Kenya, Namibya ve Etiyopya'daki kabilelerle tanışma fırsatı buldu.

2 / 29 Onların hayat tarzlarını incelemekle kalmadı, herkesin onlardan çok şey öğrenebileceği bu kabileleri fotoğrafladı da.

3 / 29 Büyükbaş hayvanların dışkılarından yaptıkları kulübelerde yaşayan kabile halkı, hayvan derisinden kendileri diktikleri kıyafetler içinde yaşamlarına devam ederken..

4 / 29 Alman fotoğrafçı çektiği her karede onların ne kadar mutlu olduklarını fark etti. İşte Gerth'in objektifinden dünyanın geri kalanına çok şey anlatacak Afrika kabileleri…

5 / 29 Oldukça zor koşullarda yaşayan bu kabileler yaşadıkları yere renk ve mutluluk getiriyorlar' demiş Gerth yaptığı açıklamada.Bu fotoğrafında Etiyopya'nın Muris kabilesinden bir kadını görüntülemiş.

6 / 29 Bir güzellik işareti olarak dudaklarına büyük tabaklar takan kabile kadınları, tebeşir ve toprak gibi malzemeler kullanarak vücutlarına çeşitli şekiller de çiziyorlar.

7 / 29 Bu tabaklar, ergenliğe giren kız çocuklarının ağızlarındaki alt iki dişin çekilip, oraya açılan deliğe ince plakaların takılması ile yerleştiriliyor.

8 / 29 Fotoğrafçı Gerth'in bu kabilelere gidişi, daha önce kabileleri ziyaret etmiş ve onlar tarafından arkadaş olarak bilinen bir kişinin aracılığıyla olmuş.

9 / 29 ‘Onların fotoğraflarını çekebildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum' diyen Gerth, kabile üyelerinin misafirlere karşı temkinli olduğunu ancak düşman olmadığınızı anladıkları zaman açık ve..

10 / 29 Misafirperver bir hale büründüklerini de açıklamalarına eklemiş.

11 / 29 Arbore kabilesi üyesi bu çocuk yüzündeki dikkat çeken makyajla olduğu kadar renkli kolyesi ile de dikkat çekiyor.

12 / 29 Şarkının ve pozitif enerjinin kötülüklerle savaşmada etkili olduğunu düşünen Arbore kabilesi,

13 / 29 Bu ayinlerden sonra kabilelerinin refah bulacağına da inanıyorlar.

14 / 29 Arbore kabilesinde erkek çocuklar başlarını güneşten koruyabilmek için bu tür kabuğa benzer şapkalar takıyorlar.

15 / 29 Arbore kabilesinde kadınlar başlarını siyah örtülerle kapatıyor ancak kullandıkları çok renkli ve gösterişli kolyelerle biliniyorlar.

16 / 29 Etiyopya'nın Hamar kabilesine mensup bir kadın üstündeki hayvan postundan yapılmış kıyafetiyle.

17 / 29 Hamar kabilesindeki ilişki gelenekleri de kendilerine özgü. Bir erkek evlenmek istediğinde kadın, kan borcu oluşturmak için yaralanıyor.

18 / 29 Akan kan, ileride kadın zor bir durumda kalırsa onu koruması gerektiğini hatırlatıyor erkeğe.

19 / 29 Kabilelerdeki çarpıcı gelenekler bununla da sınırlı değil.

20 / 29 Hamar kabilesine mensup erkekler evlenmek istediklerinde 15 ölü ineğin üstünde kaymadan yürümek zorunda örneğin.

21 / 29 Başarısız olursa yalnızca evlenme şansı bitmiyor, üstüne üstlük izleyici kadınlar oradayken erkekler tarafından dövülüyor da.

22 / 29 Nambiya'daki Hima kabilesinden savaşçılar.

23 / 29 Hima kabilesinde kadınların kıyafetleri yaşlarına ve evli olup olmadıklarına göre değişkenlik gösteriyor.

24 / 29 Kenya'daki Samburu kabilesini de ziyaret eden Gerth, bu kabilenin yarı göçmen olduğunu

25 / 29 Yalnızca büyükbaş değil, küçükbaş hayvanlar yetiştirdiğini de ekliyor sözlerine.

26 / 29 En yaşlının sözünün en geçerli olduğu kabilede erkeklerin genellikle 30 yaşına kadar evlenmediğini de söylüyor.

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