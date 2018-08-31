Bu kabilede cinsel ilişkiye girmenin ek bir yolu var!

Kendilerini İmuhar (özgür adam) olarak adlandıran Tuaregler, bin yılı aşkın süredir Cezayir, Mali ve Nijerya arasındaki bölgede Müslümanlar ve birbirine sıkı geleneksel bağlarla bağlı kabileler halinde yaşıyorlar. Onları bu kadar farklı kılan özellikleri ise geleneklerinden geliyor. Bunlardan biri de cinsel ilişki konusundaki tutumları...

Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...

1 / 26 Şimdi ise yarı göçebeler. Nüfusları ise yaklaşık 1,5 milyon. Kendilerini İmuhar (özgür adam) olarak adlandıran Tuaregler, Müslümanlar ve birbirine sıkı geleneksel bağlarla bağlı kabileler halinde yaşarlar.</p><p>Tuaregler, 1000 yılı aşkın süredir Cezayir, Mali ve Nijerya arasındaki bölgede yaşıyorlar.

2 / 26 Anaerkil bir yapıya sahipler. Çocuklar annenin kabilesine ait ve soy zinciri anne kolundan yürüyor.

3 / 26 Eskiden göçebe olan halk, artık yarı göçebe olarak yaşıyor.

4 / 26 Kültür ve geleneklerini, yüzyıllardır korumayı başaran nadide topluluklardan biri. Üstelik de kadın haklarını benimsemiş, özel toplumlar arasındalar.

5 / 26 Önceleri yaşadıkları Kırmızı boyalı deri çadırların yerini şimdilerde kendi yaptıkları evler almış durumda. Ancak evlerle ilgili en önemli bilgi, bunların kadının mülkü olması ve tamamen kadınların sözünün geçmesi.

6 / 26 Eğer biten bir evlilik olursa da, çocukların veyaleti ile birlikte tüm mal varlığı kadınların oluyor.

7 / 26 Toplumun okur-yazarlık seviyesinin de yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Erkeklerin okur-yazar olduğu toplulukta, kadınlar da yine annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanıyor.

8 / 26 Bu parti ile aile, kızlarının yeniden bekar kaldığını kutlayarak tüm kabileye duyuruyor.

9 / 26 Evli olmadıkları müddetçe, boşanmış ya da hiç evlenmemiş olmalarının, genç ya da yaşlı olmalarının, toplum önünde hiçbir farkı yok.

10 / 26 Tuareg erkeklerinin taktığı peçeler, onların “Sahra’nın mavi adamları” olarak bilinmesine sağlamış.

11 / 26 Erkekler, kadınlara verilen güzelliğin gizlenmemesi gerektiğine inanıyor. Tuareg erkekleri bunun nedeni soran antropologlara şu cevabı veriyor: “Güzel olan kadınlar. Yüzlerini görmek istiyoruz.”

12 / 26 Boşanma sonrasında her şeylerine kadınlara bırakan Tuareg erkekleri, yalnızca develerini alma hakkına sahipler.

13 / 26 Erkek çocuklar, üveyanneleri ile birlikte yemek yediklerinde, saygısızlık olarak görülüyor.

14 / 26 Her şeyi birlikte yapmamalarına hatta yemekleri de beraber yememelerine rağmen, Tuareglerin üstün kişileri, anneler.

15 / 26 Ancak soyluların ve köylülerin değer yargılarında hiçbir farklılık yok

16 / 26 Politik yaşamda yerleri yokmuş gibi görünse de, aslında siyaseten atılan adımların çoğu kadınların fikri veya altlarında onların imzası var.

17 / 26 Bunun yanı sıra, kabileye mensup olan kişiler misafir oldukları evde asla sorulmadan su istenmiyor.

18 / 26 Susuzluktan yansalar dahi, ev sahibi sormadan su istemeleri ayıp karşılanıyor.

19 / 26 Yemek yapmak, misafirleri hoş tutmak, topluluk için çok önemli.

20 / 26 Eğer kadınlar izin verirse, erkekler geceleri çadırlarda kalabilirler. Ancak gün doğduğundan çıkmış olmaları gerekiyor.

21 / 26 Aileler, kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karışmıyorlar. Evde yaşayan kadınlar, geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu görmezden geliyorlar. Tek bir şart var: Sabah olduğunda, erkeğin devesi ile birlikte orayı terk etmiş olması gerekiyor.

22 / 26 Bir erkeğin cinsel ilişki yaşamadığı bir kadının çadırında yemek beklemesi, büyük bir kabalık ve kadına yapılmış ağır bir saygısızlık olarak kabul ediliyor.

23 / 26 Evlilik, tamamen kadınların arzusuna bağlı gerçekleşiyor. Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse, erkeğin kendisine yazacağı şiirlerin etkileyici olmasını bekliyor.

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