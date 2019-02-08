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"Bu kadar aracıya gerek yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Üretici ve tüketicinin buluşturulması gerekiyor. Bu kadar aracıya gerek yok. Aracılar, olması gereken yerde olmalı. Ürünleri sağlıklı koşullarda ulaştırmak için en önemli görev, odalara, kooperatiflere düşüyor" - "(Sebze fiyatları) Önümüzdeki haftadan itibaren tedbir aldık. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ürünü tüketiciyle buluşturacak şekilde büyükşehir belediyeleri organizasyona girdiler. Pazartesiden itibaren ürünü en ucuz haliyle üreticiden tüketiciye ulaştıracağız" - "İzmir kocaman bir mega kent. İzmir'i yavaş şehir mantığıyla asla yönetemezsiniz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üretici ve tüketicinin buluşturulması gerekiyor. Bu kadar aracıya gerek yok. Aracılar, olması gereken yerde olmalı. Ürünleri sağlıklı koşullarda ulaştırmak için en önemli görev, odalara, kooperatiflere düşüyor." dedi.

Bergama Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluşan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada çok iyi bir noktada olduğunu ancak ileride nüfusla birlikte gıda ihtiyacının da artış göstereceğini ifade etti.

Gıda ihtiyacını karşılamak için akılcı politikalar üretilmesi gerektiğine işaret eden Pakdemirli, havza bazlı üretim yaptıklarını, büyüyen bakanlıkla havza bazlı yönetime de geçeceklerini ve bunun planlamasını da çok daha iyi yapacaklarını dile getirdi.

- "Önümüzdeki haftadan itibaren tedbir aldık"

Sebze fiyatlarındaki artışa değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ürün tarlada 1 lira, tüketiciye gidene kadar 4 lira. Özellikle kışın böyle bir problemle karşı karşıyayız. Sebze fiyatlarında sıkıntı var. Güneşin olmadığı yerde seralar bile işe yaramıyor. Antalya'da kısa süre önce yaşadığımız hortum felaketi var. Fiyatların arttığını görüyoruz. Felaket bahane edilerek ve mevsim şartları nedeniyle fiyatlar olması gerekenin üstünde. Önümüzdeki haftadan itibaren tedbir aldık. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ürünü tüketiciyle buluşturacak şekilde büyükşehir belediyeleri organizasyona girdiler. Pazartesiden itibaren ürünü en ucuz haliyle üreticiden tüketiciye ulaştıracağız."

Pakdemirli, üreticiden direkt satışa gidilecek duruma geldiklerini söyledi.

Yeni dönemde, birliklerin ve tarımsal kooperatiflerin rehabilite edilmesi gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Üretici ve tüketicinin buluşturulması gerekiyor. Bu kadar aracıya gerek yok. Aracılar, olması gereken yerde olmalı. Ürünleri sağlıklı koşullarda ulaştırmak için en önemli görev, odalara, kooperatiflere düşüyor." şeklinde konuştu.

- "İzmir'i yavaş şehir mantığıyla asla yönetemezsiniz"

Pakdemirli, İzmir'de bu defa laf siyasetinin değil projelerin öne geçeceğine inandığını vurguladı.

Lafla peynir gemisinin yürümediğini ifade eden Pakdemirli, "Kasaba siyasetçileriyle de yürümeyeceğinden eminim. Ben Seferihisar'ı yönettim diye İzmir'i de yöneteceğim diye bir şey yok. İzmir'i yönetmek çok farklı bir şey. İzmir kocaman bir mega kent. İzmir'i yavaş şehir mantığıyla asla yönetemezsiniz." ifadelerini kullandı.

- Çiftçiyle buluşma

Bakan Pakdemirli, daha sonra ilçedeki bir restoranda çiftçilerle buluştu, projelerini ve çalışmalarını anlattı.

Son günlerde sebze fiyatlarındaki artışın tartışıldığını dile getiren Pakdemirli, "Hatırlayın 70'lerde sebze, yağ kuyruğuna giriyorduk. Koalisyonlarla ülke iyi yönetilmiyordu. 80'lerle beraber Türkiye prangalarını kırdı ve gelişim dönemi başladı. Herkes biraz daha halinden memnun hale geldi." şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin daha da geliştiğini dile getiren Pakdemirli, ülkenin refah seviyesinin de yükseldiğini belirtti.

Bergama'daki tarımsal faaliyetleri destekleyeceklerini, sulama çalışmaları yapacaklarını anımsatan Pakdemirli, Bakırçay'ın ıslahı konusunda faaliyetler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Pakdemir'liden sonra söz alan eski belediye başkanlarından Akif Ersezgin ise Bergama ile AK Parti belediyeciliğinin artık buluşması gerektiğini dile getirerek, "Benim hiçbir beklentim, hesabım yok, Bergama için beklentim var, onun için buradayım. AK Parti hizmetlerini gördüğüm için buradayım. Eski bir CHP'liyim ancak ülkeyi koruyan polisi ve jandarmayı şehit etmiş teröristlerle kol kola girenleri kabul edemiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Bergama Ticaret Odası Tarım ve Orman Bakanlığı

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