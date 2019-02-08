İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üretici ve tüketicinin buluşturulması gerekiyor. Bu kadar aracıya gerek yok. Aracılar, olması gereken yerde olmalı. Ürünleri sağlıklı koşullarda ulaştırmak için en önemli görev, odalara, kooperatiflere düşüyor." dedi.

Bergama Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluşan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada çok iyi bir noktada olduğunu ancak ileride nüfusla birlikte gıda ihtiyacının da artış göstereceğini ifade etti.

Gıda ihtiyacını karşılamak için akılcı politikalar üretilmesi gerektiğine işaret eden Pakdemirli, havza bazlı üretim yaptıklarını, büyüyen bakanlıkla havza bazlı yönetime de geçeceklerini ve bunun planlamasını da çok daha iyi yapacaklarını dile getirdi.

- "Önümüzdeki haftadan itibaren tedbir aldık"

Sebze fiyatlarındaki artışa değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ürün tarlada 1 lira, tüketiciye gidene kadar 4 lira. Özellikle kışın böyle bir problemle karşı karşıyayız. Sebze fiyatlarında sıkıntı var. Güneşin olmadığı yerde seralar bile işe yaramıyor. Antalya'da kısa süre önce yaşadığımız hortum felaketi var. Fiyatların arttığını görüyoruz. Felaket bahane edilerek ve mevsim şartları nedeniyle fiyatlar olması gerekenin üstünde. Önümüzdeki haftadan itibaren tedbir aldık. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ürünü tüketiciyle buluşturacak şekilde büyükşehir belediyeleri organizasyona girdiler. Pazartesiden itibaren ürünü en ucuz haliyle üreticiden tüketiciye ulaştıracağız."