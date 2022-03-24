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"Bu kadar benzerlik olmaz" Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

24.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir akaryakıt istasyonunda çekilen ve sosyal medyayı sallayan görüntüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sessiz kalmadı. Yakıt alan bir vatandaş, arabasını yıkayan kişiyi İmamoğlu'na benzetip fotoğrafını çekti. "Bu kadar da benzerlik olmaz" dedirten fotoğraf binlerce beğeni alınca İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi...

"Bu kadar benzerlik olmaz" Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bir benzin istasyonundan akaryakıt alan Dağlar Yiğit isimli vatandaş, arabasının camını yıkayan istasyon çalışanını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzeterek fotoğrafını çekti.

O kareyi sosyal medya hesabından "Teşekkürler İmamoğlu" notuyla paylaşan Yiğit, on binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar ayrıca "Bu kadar da benzerlik olmaz" yorumlarını yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepkisiz kalmadı. Twitter'ı adeta sallayan o kareye İmamoğlu, 'gülücük' koyarak yanıt verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı da binlerce beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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