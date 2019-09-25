"Bu kadar büyük nüfus artışı Esenyurt'u tehdit ediyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un her yıl 50-60 bin nüfus aldığını belirterek, "Bu ilçemize senede neredeyse bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok çok üzerinde. Bu kadar büyük bir nüfus artışı İstanbul'un canını acıtıyor, Esenyurt'u da tehdit ediyor. Bunu, 'Dur' diyerek engellemek mümkün değil." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İmamoğlu, Esenyurt'un İstanbul'un en kalabalık ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirterek, "Esenyurt'taki vahşi nüfus gelişimini, Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce dünyanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt'u örnek vererek, 'Acı bir faturası var.' dedim. Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt'un böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. İstanbul'da, 'Buralıyım.' derken biraz zorlanıyoruz ama Esenyurt'ta, gerçekten kendisini yürekten buraya ait hisseden bir nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorundayız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz." şeklinde konuştu.