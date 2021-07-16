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  4. 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

16.07.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir bitkisi eken Ç.G. (29) ile babası G.G. (56) gözaltına alındı. Baba ve oğlun evlerinde de uyuşturucu ele geçirildi.

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti

Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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