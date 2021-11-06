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"Bu kadar da olmaz" dedirtti! Ülkeyi ayağa kaldıran Cadılar Bayramı partisine dava

06.11.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Cadılar Bayramı partisinde kadın cinayeti temalı dekor kullanan MC Decoraciones şirketi yetkilileri, suça teşvik etmekten 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. MC Decoraciones, olayla ilişkin özür dilerken yerel kongre ise şirketin özrünü reddetti.

"Bu kadar da olmaz" dedirtti! Ülkeyi ayağa kaldıran Cadılar Bayramı partisine dava

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde geçen Cadılar Bayramı için bir gece kulübünde Wizard Fest adıyla parti düzenleyen MC Decoraciones şirketi partide dekorasyon olarak kadın cinayeti temasını kullandı.

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TEPKİYE NEDEN OLDU

Tavana asılı bir torba içinde kadın cesedi ve aynaya yazılan "sıradaki sensin" yazısı partiye katılanların tepkisine neden oldu. Kullanılan dekora ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa süre içinde çok sayıda kullanıcı olayın sorumlularını kınadı. MC Decoraciones tarafından olayla ilişkin yapılan açıklamada, bu dekorasyonu kötü bir niyetle yapmadıkları belirtilerek, dekor hakkında özür ifadelerine yer verildi.

CİNSİYET SUÇU İŞLEMEYİ KIŞKIRTTIĞINA KARAR VERİLDİ

Sinaloa Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu ise şirketi kınarken, bu partinin ve benzer eylemlerin kadına yönelik şiddeti normalleştirdiğini ve bu suçtan mağdur olan kişilerin acılarını artırdığını ifade etti. Sinaloa Eyaleti Kongresi’nin farklı siyasi görüşlere sahip üyeleri ise yaşanan olayın açık olarak cinsiyet suçu işlemeyi kışkırttığına karar verdi.

ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ, HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

Şirket tarafından yapılan özür açıklaması, eyalet kongresi tarafından kabul edilmezken, olayın sorumluları Sinaloa Eyaleti Ceza Kanununun 254’üncü maddesine göre suça teşvik etmekten 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Eyalet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşlardan alınan şikayetler ve sosyal ağlarda paylaşılan görselleri kanıt gösterilerek, şirketin kullandığı dekorun kadına karşı şiddeti temsil ettiğinin tespit edildiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Meksika
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