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Bu kadar da olmaz! Eczaneden ilaç alan kadına saldırdı... Şok ifade: Bana yol verdi hoşuma gitmedi

29.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç kadına yumruk atıp saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi.

Bu kadar da olmaz! Eczaneden ilaç alan kadına saldırdı... Şok ifade: Bana yol verdi hoşuma gitmedi

Olay, 21 Eylül günü, İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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YOL VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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