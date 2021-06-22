Bu kadar dobralık olmaz! İrem Derici'den olay yaratan otoyol benzetmesi

İrem Derici, çocukluğundan beri müziğe gönül verdi ve bu alanda ilerledi. Ama geniş kitlelerle tanışması fenomen yarışma "O Ses Türkiye" sayesinde oldu. Yarışmada pek bir şey elde edemese de müzik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Özellikle, 2014 yılının en popüler şarkılarından "Kalbimin Tek Sahibine" sayesinde büyük bir başarı elde etti. Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden birine dönüşen İrem Derici, yeteneği ve üretkenliği sayesinde rakiplerinden sıyrıldı. Ama daha çok göze çarpmasının bir nedeni daha vardı, dobralığı. İrem Derici o kadar dobra ve ilginç açıklamalar yapıyordu ki, dürüstlüğüyle nam salan Demet Akalın bile ondan çekiniyordu. Instagram popülerleştikçe açık sözlü hallerini oraya da yansıtan İrem Derici, bu aralar yine takipçilerini çok şaşırtıyor. Son olarak, saçlarını otoyola benzettiği paylaşımı ortalığı karıştırdı.

"Afyon-Eskişehir yolu"

Saçlarının halini beğenmeyen ünlü şarkıcı, kuaföründen yardım istemek için hayli ilginç bir yol seçti.

"Dibim Afyon-Eskişehir yolu gibi oldu. Ellerinizden öper beyim." diyerek kuaförüne seslenen İrem Derici, takipçilerini çok güldürdü.

