Bu kadar olmaz! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'ı paylaşınca ortalık karıştı

Burak Özçivit, tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu gibi Best Model seçilerek oyunculuk mesleğine adım atan isimlerden biri. O da tıpkı izinden gittiği ünlü isimler gibi oyunculuk yeteneğini hızla geliştirdi ve bir stara dönüştü. Zaman zaman sinemada şanssızlık yaşasa da el attığı neredeyse her proje tutan ünlü oyuncu, iki sezondur "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Gazi'yi oynayarak kariyerinde zirveye çıktı. Öte yandan, özel hayatında da meslektaşı Fahriye Evcen'le yıllardır devam eden aşkları parmak ısırtıyor. 2017'de evlenen ve 2019'da çocukları Karan'a kavuşan çift, mutluluklarını ikiye katladı. Fahriye Evcen, oğluna bakmak için setlere ara verirken, Burak Özçivit daha çok çalışmaya başladı. Uzun süre gizledikleri oğullarını da havalı bir fotoğrafla paylaşan ve sosyal medyada olay yaratan çift, bugünlerde Karan'ı paylaşmaya doyamıyor. Burak Özçivit, bu kez "Adam" notuyla oğlunun kendisine olan benzerliğini paylaştı.

Karizma tavan yaptı

Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen'le tanışıp aşık olduğu "Çalıkuşu" dizisinden bir fotoğrafını oğlu Karan'la birlikte paylaştı. "Adam" diyerek oğlunu öven Burak Özçivit ve Karan'ın benzerliği görenleri yine şaşırttı. Baba oğulun benzerliği sosyal medyayı yine karıştırdı.

