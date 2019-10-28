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"Bu kadar olumsuzluğa rağmen yıl sonunda yüzde 1 büyüme bekleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bu kadar olumsuzluğa rağmen yıl sonunda yüzde 1 büyüme bekleniyor. Önümüzdeki sene yüzde 5 büyüme bekleniyor. Bu da yaşadıklarımızın geçmişte kalması demek oluyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu kadar olumsuzluğa rağmen yıl sonunda yüzde 1 büyüme bekleniyor." dedi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (İTSO) İstişare Toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk iş dünyası olarak devletin yanında olduklarını söyledi.

Siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Barış Pınarı Harekatı başlamasından sonra neredeyse uluslararası camiada bir tane destekçi bulamadık. Bu kapsamda da odalar birliği olarak diğer kuruluşlarda dahil olmak üzere 190 ülkedeki muhatap ve meslektaşlarıma özellikle bu harekatın niye yapıldığına dair mektup gönderdik, desteklerini istedik." ifadelerini kullandı.

Ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, gelişen olaylardan da ülkenin ekonomisinin olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Bunu da en çok hissedenin iş adamlarının olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle iç piyasaya hizmet veren sektörlerimizde sıkıntılar yaşadı. Tüketim düştü, işler azaldı, nakit akışı yavaşladı, ödemeler aksadı. Bu kadar olumsuzluğa rağmen yıl sonunda yüzde 1 büyüme bekleniyor. Önümüzdeki sene yüzde 5 büyüme bekleniyor bu da yaşadıklarımızın geçmişte kalması demek oluyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen yüzde 1 büyümek müthiş bir performans haberiniz olsun. Bu Türk özel sektörünün bir başarısı bundan da hepinize teşekkür ediyorum."

Programda TOBB tarafından kente kazandırılacak okulun yapımını öngören protokol de imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı iskenderun Rifat Hisarcıklıoğlu

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