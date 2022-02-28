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Bu kadarı da olamaz dedirtti: Safra kesesinden çıkanlar…

28.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaşayan Kemal Doğru karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Karın ağrısına neden olan sebebin safra kesesindeki taşlar olduğu anlaşılan Kemal Doğru’nun safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı. Hastane yönetimi Guinness rekorlar kitabına başvuru yapmak için harekete geçti.

Bu kadarı da olamaz dedirtti: Safra kesesinden çıkanlar…

Karın ağrısı ve sarılık nedeniyle hastaneye başvuran 2 çocuk babası Kemal Doğru’ya yapılan muayeneler sırasında safra kesesinde çok sayıda taş tespit edildi. 64 yaşındaki Kemal Doğru 1,5 saat süren kapalı ameliyata alındı. Kapalı ameliyat sırasında safra kesesinin 3 katı büyüklüğüne ulaştığı fark edildi. Safra kesesindeki taşların çok fazla olması doktorları şaşırttı. Hemşire tarafından yapılan sayımda safra kesesinde iğne başı büyüklüğünde 14 bin 387 taş tespit edildi. Daha önceki dünya rekorunun Malatya’da yapılan bir ameliyatta 8 bin 422 adet olarak saplanmış olduğunun öğrenen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu, Guinness’e başvuru yapılması için çalışma başlattı.

ÇIKAN 14 BİN 387 TAŞ NOTER HUZURUNDA TEKRARDAN SAYILACAK

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Mutlu, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Safra kesesinin 3 kat büyüklükte olması nedeniyle içinde çok sayıda taş olabileceğini, bu tahminlerinin kendilerini yanıltmadığını belirten Mutlu, “Safra kesesinden çok taş çıkması nedeni ile dünya rekoru olabileceğini düşündük. Dünya rekorunun 8 bin 422 adet ile Malatya’da bir hastada olduğunu öğrendik. Bu nedenle taşları sayma kararı aldık. Sayımlar sonucu 14 bin 387 taş olduğu ortaya çıktı. Noter huzurunda sayım yaparak Guinness’e başvuru yapacağız” dedi. Milimetrik olarak çok sayıda safra kesesi taşı ile karşılaştıklarını ama 14 bin 387 taşın çıkmasının oldukça nadir olduğunu belirten Mutlu, “Sağolsun bir hemşiremiz bunu için bir gününü ayırdı. Birkaç defa saydı. Safra kesesi taşları kolesterol pigmentidir. Yıkanıp kurulandıktan sonra sayım hatası olmaması için tek tek sayıldı ” diye konuştu.

BU KADAR TAŞIN ÇIKACAĞINI BEN DE BEKLEMİYORDUM

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Hastaneden taburcu olan Kemal Doğru, evinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Bu kadar taşın çıkacağını beklemediğini ifade eden Doğru, “Ben her suyu içmem. Bu kadar taşın oluşmasına ben de şaşırdım. Bünyemi yapıyor, doğuştan mı beklemiyordum bu kadar” ifadelerini kullandı.


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