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  4. Bu kadarı da pes dedirtti! 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ni kullanarak milleti dolandırmaya çalışıyorlar!

Bu kadarı da pes dedirtti! 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ni kullanarak milleti dolandırmaya çalışıyorlar!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 10:59
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Bu kadarı da pes dedirtti... 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'nin adı, dolandırıcılar tarafından kullanılarak mağduriyet yaratıldı. Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu kadarı da pes dedirtti! 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ni kullanarak milleti dolandırmaya çalışıyorlar!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı kişiler yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.

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ÇOCUĞUNU KURTARDIĞIM İÇİN BANA UYGULAMAYI GÖSTERDİ YALANI

Şahıslar, kendisini itfaiye personeli gibi gösterdiği reklamlarda yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor. Sonrasında ise telefonundan bir uygulama gösterdiğini ve “Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun” dediğini ifade ediyor. Sonrasında kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

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"YANGINDA HER ŞEYİMİ KAYBETTİM BU ŞEKİLDE AYAKTA KALIYORUM"

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar. Yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için ise çocuklarının 5'inci kattan atladığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde ilk başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

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DOLANDIRICILIK GÖNDERİLERİNİ YORUMLARLA DESTEKLİYORLAR

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına yorum yaparak, para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
facebook dolandırıcılık Grand Kartal Otel
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