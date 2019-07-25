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Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak amacıyla, yasadışı kenevir yetiştiriciliği yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak amacıyla, yasadışı kenevir yetiştiriciliği yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir kısmı araziye, bir kısmı da ormanlık alandaki poşet saksılar içerisinde dikildiği gözlenen kenevir bitkilerinin, olası durumda seyyar olarak taşınmasının amaçlanması da ‘pes’ dedirtti.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi.
Jandarma tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla önceden belirlenen 3 farklı ev ve eklentilerine düzenlediği operasyonda, 711 gram kubar esrar, bir kısmı arazide bir kısmı da seyyar poşet saksılara dikili 262 kök hint keneviri bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Seyyar hint keneviri yetiştiriciliği ‘Pes’ dedirtti
Operasyonda, jandarma ekiplerinin arazinin yanı sıra, ormanlık alandaki siyah poşet saksılar içerisinde dikilmiş vaziyette bulduğu yasadışı seyyar kenevir bitkileri ise ‘Pes’ dedirtti. Poşetli seyyar kenevirlerin olası durumda taşınabilmesinin amaçlandığı gözlendi.

Şüphelilerden 1’i tutuklandı
Operasyonda R.B. (41) ve S.B. (67) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.B. tutuklanırken, S.B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği

Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti, ormanlık alanda poşet saksıda seyyar uyuşturucu yetiştiriciliği
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