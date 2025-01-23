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  4. Bu kadarı da pes dedirtti: Sokakta yürürken saldırıya uğradı!

Bu kadarı da pes dedirtti: Sokakta yürürken saldırıya uğradı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.01.2025 15:56
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Öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bu kadarı da pes dedirtti: Sokakta yürürken saldırıya uğradı!

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

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Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı kurban
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