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  4. Bu kadarı da pes! 'Yenidoğan çetesi' diyaliz hastası şikayet edemesin diye ilaç verip memnuniyet videosu çekmişler...

Bu kadarı da pes! 'Yenidoğan çetesi' diyaliz hastası şikayet edemesin diye ilaç verip memnuniyet videosu çekmişler...

20.10.2024 16:52
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.10.2024 16:52
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'Yenidoğan çetesi' listesinde baş sırayı çeken hastanelerden Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde akıl almaz skandalların ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre, bir diyaliz hastasına ilaç verilip, şikayetçi olmasın diye video çektirildi. Videoda hastaya

Türkiye gündemindeki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında mağdur hasta şikayetleri katlanarak artmaya devam ediyor. Şebeke suç örgütünün Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde yaptığı iddia edilen olay bir kez daha 'yok artık!' dedirtti.

AKIL ALMAZ SUÇ DAHA İŞLENMİŞ

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiği iddia edildi.

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

“KOCAMA İLAÇ VERİP HASTANEDEN MEMNUNUM DEDİRTİP VİDEOSUNU ÇEKTİLER”

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

'BANA ORADA İLAÇ VERDİLER BENİM KAFAM BULANIKTI'

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.

"HASTALARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL"

Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ilaç yenidoğan çetesi Reyap Hastanesi
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