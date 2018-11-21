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Bu kadarı pes dedirtti! Bilgisayarı çalmak için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesindeki inşaat firmasına ait bir ofiste meydana gelen hırsızlık 'pes' dedirtti. Yan daireye giren hırsızlar, duvarda 30 santimetre çapında bir delik açıp ofise girdi ve ofisteki bilgisayarları çalarak kayıplara karıştı.

Olay firma sahiplerinin şirket avukatlarına haber vermesi üzerine polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler, ofisi inceledikten sonra hırsızların izini sürmeye başladı. İncelemeye alınan olayda hırsızların yine açtıkları delikten çıkarak binadan kaçtıkları anlaşıldı.

Duvarı delip bilgisayar çaldı

Bursa'da bir inşaat firmasının ofisine yan daireden açtıkları 30 santimetre çapındaki delikten giren hırsızlar, 2 adet bilgisayar çalıp kayıplara karıştı. Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesindeki 10 gündür kapalı olan inşaat firmasına ait ofiste meydana geldi.
Ofisin yan tarafındaki daireye giren hırsızlar burada duvarı kırarak yaklaşık 30 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsılar ilk belirlemelere göre 2 adet bilgisayar çalarak açtıkları delikten geri çıkıp kayıplara karıştı.
Deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgisi soruşturma başlattı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar hırsızlık Bursa

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