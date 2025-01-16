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  4. Bu kadarı pes dedirtti: Yerde bulduğu kredi kartının resmen dibini sıyırdı!

Bu kadarı pes dedirtti: Yerde bulduğu kredi kartının resmen dibini sıyırdı!

16.01.2025 11:18
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.01.2025 11:18
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İstanbul'da bir kişi yolda bulduğu kredi kartı ile önce veresiye borcunu kapattı daha sonra evine alışveriş yaptı. O anları kart sahibi telefonundan takip etti.

Olay, 14 Ocak 2025 günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kaldırımda yürüdüğü esnada cebindeki kredi kartını yere düşüren Orgun Eyüpoğlu isimli vatandaş, markete gidip alışveriş yaptığı esnada kartının olmadığını fark etti. Cep telefonuna bakan Eyüpoğlu, kartıyla alışveriş yapıldığı bildirimini görünce işyerine doğru ilerledi. Kartının kullanan kadını dakikalar süren fark ile kaçıran vatandaş öğrendiği durum karşısında şoke oldu. Hırsızın alışveriş yaparken yüzünü eşarbıyla kapatması dikkat çekti.

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“VERESİYE BORCUNU TEMASSIZ ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK KAPATIYOR”

Yaşadığı durumu anlatan Orgun Eyüpoğlu, “Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın ben takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polislerde geldiler kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı.” şeklinde konuştu.

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“BENİM BİLDİĞİM SAĞLAM BİR MÜŞTERİM SÜREKLİ BORCUNU ÖDÜYOR”

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, “Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı kartla ödeyeceğini söyledi bende tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm.” ifadelerini kullandı. Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık
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