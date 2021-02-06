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Bu kadarına da pes artık

06.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Bu kadarına da pes artık

Bilecik’te devriye gezen jandarma ekipleri, 2 şahsı 11 adet elektrik direğinin demir aksamlarını yerinden sökerek bir araca yüklemeye çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı.Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ören-Zobran Köy yolları üzerinde icra ettikleri devriyede Y.G.Ş.

Bilecik’te devriye gezen jandarma ekipleri, 2 şahsı 11 adet elektrik direğinin demir aksamlarını yerinden sökerek bir araca yüklemeye çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ören-Zobran Köy yolları üzerinde icra ettikleri devriyede Y.G.Ş. ve M.C.K. isimli şahısları, elektrik dağıtım şirketine ait piyasa değeri 13 bin TL olduğu tespit edilen 11 adet elektrik direğinin demir aksamlarını yerinden söküp bir araca yüklemeye çalıştıkları esnada suç üstü yakaladı. Olay yerinde ve şahısların kullanmakta olduğu araçta yapılan kontrolde; elektrik direklerinden sökülen farklı ebatlarda muhtelif demir malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık olayına karışan Y.G.Ş. ve M.C.K. ile bu şahıslara yardım ettiği tespit edilen Ö.Ö. ve M.E.’de yakalanarak, Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri için adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak Bilecik Kapalı M Tipi Cezaevine teslim edildi.

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