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Bu kadarına da pes!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bursa’da Setbaşı Köprüsü’nde 18 senedir simit satarak geçimini sağlayan görme engelli Ahmet Tıkızoğlu, engeli vicdanında olan insanlar tarafından dolandırılıyor.

Bu kadarına da pes!

Bursa’da Setbaşı Köprüsü’nde 18 senedir simit satarak geçimini sağlayan görme engelli Ahmet Tıkızoğlu, engeli vicdanında olan insanlar tarafından dolandırılıyor. Ellerini simit arabasının çekmecesinde ısıtan Tıkızoğlu, yetkililerden soğuğa karşı bir tedbir alınmasını istiyor.
Alışverişi insanların vicdanına bıraktığını kaydeden Ahmet Tıkızoğlu, “Bazı müşteriler 5 lira bıraktığı halde ‘50 lira’ verdim diyor. Sahte para veren oluyor, parayı ayırt edemediğim için ben de kabul ediyorum” dedi.
Yüzde yüz görme engelli ve epilepsi hastası olan 63 yaşındaki Ahmet Tıkızoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nden kiraladığı simit tezgahı ile geçimini sağlıyor. 18 senedir Setbaşı Köprüsü’nde simitlerini satmaya çalışan Tıkızoğlu’na tezgahı kurması için eşi ve çocukları yardım ediyor.
"Soğuk havalarda tezgahın başında duramıyorum"
Yağmurlu ve karlı günlerde simit satamadığını anlatan Tıkızoğlu, şunları kaydetti: “Tezgahımda rüzgarı ve soğuğu önleyecek bir engel yok. Sağım solum açık durumda simitlerimi satıyorum. Haftada bir aldığım küçük tüpü standımın içine koyarak sadece ellerimi ısıtabiliyorum. Bu yüzden çok soğuk havalarda buraya gelemiyorum. Ayrıca bir gün geliyorum camım kırılmış, bir gün geliyorum şemsiyem parçalanmış. Yetkililerden tek isteğim soğuğa karşı bir tedbir alınması” dedi.
"İnsanların vicdanına bırakıyorum"
Görme engeli olduğu için bazı vatandaşlar tarafından dolandırıldığını kaydeden Tıkızoğlu, “Müşteriler bozuk para verdiğinde onları ayırt edip para üstü çevirebiliyorum. Ama bazıları geliyor 5 lira verdiği halde 50 lira verdim deyip beni kandırıp gidiyor. Aslında derneğin bize verdiği bir kağıt var, bununla kağıt paraları tanıyabiliyoruz. Ama onunla uğraşana kadar müşteri bırakıp gidiyor. Bu yüzden ben de insanların vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

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