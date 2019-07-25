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Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Antalya’da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya’da yakalandı.

Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Sütyeni gören polisler şaştı kaldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya’da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucunda, Antalya’da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya’ya gönderildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
hırsız Antalya Kütahya sütyen

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