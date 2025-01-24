Bu kadarına da pes! Grand Kartal Otel'de hatıra fotoğrafı çektirdiler... "Merak ettim geldim, gece gece bir şey göremedik"

Bolu'da 21 Ocak günü meydana gelen korkunç facia hepimizin yüreğini yaktı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından ülkemizde milli yas ilan edildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in 4. katındaki mutfağında çıkan yangın tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Derinden sarsıldığımız tek nokta maalesef yangın olayıyla da sınırlı kalmadı. Yangın esnasında siyasi isimlerin alelacele yetki ve sorumluluk tartışmaları başladı. Akabinde otel yetkilileri yardıma giden AFAD ekiplerinden konaklama ücreti talep etti. Ve belki de en yaralayıcı olanı, yangında yakınlarını kaybeden vatandaşların cenazelerini şehir dışına götürmek istedikleri sırada cenaze araçlarının fahiş fiyat talep etmesiydi...

Bugün ise bir ailenin yangın bölgesine gelip hatıra fotoğraf çektirmesi görenlere 'pes' dedirtti.

OLAY MAHALİNDE 'HATIRA FOTOĞRAFI'

Bir aile, İstanbul'dan Ankara'ya giderken yollarını değiştirdiler, 30 kilometre fazladan yol giderek otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra aile İHA muhabirlerine açıklamada bulundu.

Ailenin babası, "Merak ettim abi ben olay yerini. İstanbul'da çocukların yanında oturuyordum. Oradan döndüm yolumu çevirdim buraya geleyim dedim. Aslında gece gece bir şey göremedik, ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.