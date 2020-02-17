Bu kadarına da pes! Para karşılığı anlaştı, evli sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı

İddiaya göre, A.Ü. isimli şahıs, birlikte çalıştığı G.K. aracılığıyla D.Ö. isimli bir kadınla tanıştırıldı. Bir süre sonra D.Ö. ile A.Ü. sevgili oldu. D.Ö., evli olan sevgilisi A.Ü.'yü dolandırmak için bir hastanede doğum uzmanı T.B. ile sevgilisine hamile olduğunu ve kürtaj yapılacağını söylemesi yönünde anlaştı.

Kendisinden kürtüj için 5 bin TL alan sevgilisinin hamile olmadığını iddia eden A.Ü., kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi D.Ö., arkadaşı G.K. ve doktor T.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 ŞAHIS ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., G.K. ve T.B. polis sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

