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  4. Bu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine Pokémon Go oynadılar

Bu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine Pokémon Go oynadılar

14.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Los Angeles şehrinde görevli, görünüşe bakılırsa Pokémon Go hayranı olan iki polis memuru dünyanın konuştuğu bir olaya imza attı. İkili, soyguncuları yakalamak yerine Pokémon Go oyununda yer alan bir karakteri yakalamaya çalışmak ve ihbarı görmezden geldikleri için görevden alındı.

Bu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine Pokémon Go oynadılar

ABD, iki polis memurunun imza attığı ilginç olay ile sarsıldı. Yaşanan olay ise komedi filmlerinde görebileceğimiz türden. Üstelik işin içinde bir soygun ihbarı, akıllı telefonlar aracılığıyla "artırılmış gerçeklik" (augmented reality) teknolojisi kullanılarak oynanabilen bir mobil oyun olan Pokemon Go ve Snorlax karakteri var.

POKEMON GO UĞRUNA SOYGUNA GİTMEDİLER

Guardian'ın haberine göre; Los Angeles'da görevli polis memurları Louis Lozano ve Eric Mitchell, Nisan 2017'de Pokémon Go oyunundaki Snorlax isimli karakteri yakalamaya çalışmak için bir soygun ihbarını görmezden geldi ve kovuldu.

Los Angeles'ın güneybatısındaki soyguna yanıt vermeleri istenen ikili, telsiz çağrılarını cevapsız bıraktı.

Pokemon go

Bir soruşturma, Lozano ve Mitchell'in çağrıyı duyduğunu, ancak yakındaki bir Pokémon karakteri olan Snorlax'ı takip etmek lehine görmezden gelmeyi seçtiklerini ortaya çıkardı.

"ÇOK KISKANACAKLAR"

Çiftin devriye arabasından alınan kayıtlarda, Mitchell'in "Lanet olsun dostum. Bu şey beni çıldırtıyor. Çocuklar çok kıskanacaklar" dediği ortaya çıktı.

Sonuç olarak iki polis, görevden alındı.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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