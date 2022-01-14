Bu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine Pokémon Go oynadılar

ABD, iki polis memurunun imza attığı ilginç olay ile sarsıldı. Yaşanan olay ise komedi filmlerinde görebileceğimiz türden. Üstelik işin içinde bir soygun ihbarı, akıllı telefonlar aracılığıyla "artırılmış gerçeklik" (augmented reality) teknolojisi kullanılarak oynanabilen bir mobil oyun olan Pokemon Go ve Snorlax karakteri var.

POKEMON GO UĞRUNA SOYGUNA GİTMEDİLER

Guardian'ın haberine göre; Los Angeles'da görevli polis memurları Louis Lozano ve Eric Mitchell, Nisan 2017'de Pokémon Go oyunundaki Snorlax isimli karakteri yakalamaya çalışmak için bir soygun ihbarını görmezden geldi ve kovuldu.

Los Angeles'ın güneybatısındaki soyguna yanıt vermeleri istenen ikili, telsiz çağrılarını cevapsız bıraktı.

Bir soruşturma, Lozano ve Mitchell'in çağrıyı duyduğunu, ancak yakındaki bir Pokémon karakteri olan Snorlax'ı takip etmek lehine görmezden gelmeyi seçtiklerini ortaya çıkardı.

"ÇOK KISKANACAKLAR"

Çiftin devriye arabasından alınan kayıtlarda, Mitchell'in "Lanet olsun dostum. Bu şey beni çıldırtıyor. Çocuklar çok kıskanacaklar" dediği ortaya çıktı.

Sonuç olarak iki polis, görevden alındı.



