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  4. Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Brezilya’da uyuşturucu kaçakçıları koronavirüs salgınını fırsat bildi. Polis kontrolüne takılan cenaze aracının taşıdığı tabutta 300 kilogram kokain çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli kontrol sırasında polisi atlatmaya çalıştığı ve “Koronavirüsten ölenleri taşıyorum” diyerek kontrolden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Brezilya’da film gibi bir olay yaşandı. Brezilya’nın Goias eyaletindeki Jatai beldesi yakınlarında bulunan bir otoyolda trafik kurallarını ihlal eden cenaze aracı polis tarafından durduruldu. Polisten yapılan açıklamada, ekiplerin 22 yaşındaki şüpheliden cenazeleri taşıdığına ilişkin belgeleri talep ettiği ancak şüphelinin belgelere sahip olmadığı ifade edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Şüphelinin gergin tavırlarını fark eden polis ekipleri, tabutları kontrol etmeye başladı. Polisin yaptığı incelemede, tabutlardan 300 kilogram saf kokain türü uyuşturucu madde çıktığı belirtildi. Uyuşturucu çıkması üzerine gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, “Uyuşturucuyu Goiania kentine götürmek için 950 dolar aldım” diyerek suçunu itiraf ettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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