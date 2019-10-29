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Bu kadarına da pes...Herkesin gözü önünde çikolatayı aldı gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen çikolata hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Elektrik sokakta bulunan bulunan bir büfede meydana geldi.Kameraya yansıyan görüntülerde işyeri önünde geçen 4 bayandan biri, kapı önünde durup elini uzatarak herkesinin gözü önünde çikolata çaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen çikolata hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay Yenice Mahallesi Elektrik sokakta bulunan bulunan bir büfede meydana geldi.
Kameraya yansıyan görüntülerde işyeri önünde geçen 4 bayandan biri, kapı önünde durup elini uzatarak herkesinin gözü önünde çikolata çaldı. İş yeri çalışanı bir anda neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde olan olayda işyeri çalışanı hamle yapsa da başarılı olamadı. Çikolatayı alan ve rahat tavırlarla herkesi şok eden bayanlar daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. Geriye ise o anların yaşandığı görüntüler kaldı.

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