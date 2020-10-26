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Bu kadarına pes! Bitkileri sokağa bırakıp saksıyı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'pes' dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Sakin şekilde yürüyen bir kadın, geçtiği iş yerinin önündeki çiçek saksısını boşaltıp saksıyı çaldı.

Bu kadarına pes! Bitkileri sokağa bırakıp saksıyı çaldı

Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin önünde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti.
Güzellik merkezi sahibi Merve Çetin, önceki sabah işyerini açmaya geldiği sırada, dükkanın önünde bulunan süs bitkilerinin toprağının yere döküldüğünü ve çiçeklerinin yolunduğunu fark etti. Çetin, hayvanlarının süs bitkilerinin dikili olduğu saksının da yerinde olmadığını fark edince, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, saksının yoldan geçen bir bayan tarafından içinin boşaltılarak çiçeklerinin yolunduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa bir şok yaşayan genç kadın daha sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

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(İHA)

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