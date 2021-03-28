HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu kadarına pes! Canlarını hiçe saydılar: Şakalaşıyorduk!

Bu kadarına pes! Canlarını hiçe saydılar: Şakalaşıyorduk!

28.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de trafiği tehlikeye sokan sürücüler jandarma ekiplerinden kaçamadı. İfadelerinde birbirlerine şaka yaptıklarını söyleyen sürücülerin yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

Şile yolunda 21 Mart günü trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişlerdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemişti. Bir süre sonra yol verme inatlaşması bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıkarırken, bu görüntüler aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

JANDARMA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına, buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.

'TRAFİKTE ŞAKALAŞIYORDUK'

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerin sorgulamalarında, yakın arkadaş olduklarını, kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri ortaya çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Gözler yarına çevirildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?Gözler yarına çevirildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Uzungöl için hazırlanan imar planına durdurma kararı

Uzungöl için hazırlanan imar planına durdurma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gözler, kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Gözler yarına çevirildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

İstanbul'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

İstanbul'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.